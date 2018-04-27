Afrin sanki mayın tarlası

Afrin'i 6 yıl boyunca işgal altında tutan terör örgütü, ilçeyi mayın tarlasına çevirdi. Teröristler, Afrin'den kaçarken başta ilçe merkezi olmak üzere Badenli, Arap Uşağı, Bülbül, Cinderesi, Mabadlı, Şeyh Hadid, Tahtani, Nebi Huri, Meydanki bölgelerine 15 bin mayın yerleştirdi. Mayınlar sebebiyle 22 Mart'tan bu yana 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarından Albay Ebu Abdo, terör örgütünün bölgeden çıkış döneminde yerleştirdiği mayınlar sebebi ile 13 askerinin şehit olduğunu söyledi.

SİVİLLER MAĞDUR OLUYOR

Komutan Ebu Abdo, mayın temizleme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini açıkladı. Mayın tuzaklarının en fazla terörden arındırılan bölgelere dönüş yapan sivilleri mağdur ettiğini belirten Ebu Abdo, “PKK ile mücadele döneminde örgüt baskısından kaçan siviller yeniden evlerine dönmeye başladığ. Şu ana kadar ölenlerin büyük çoğunluğu evine dönüş yapan siviller. Yerleşim birimleri ve kırsal alana ekilen mayınlar sebebiyle 70'ten fazla çocuk, kadın ve yaşlı yaralandı” dedi.

TÜRKİYE ÇABA GÖSTERİYOR

Komutan Ebu Abdo şunları söyledi: “Afrin’de evlerini terk etmeye mecbur kalan sivillerin dönüşlerini sağlama konusunda Türkiye olağanüstü çaba sarf ediyor. Şu an ekipler gece gündüz mayın temizleme faaliyeti yürütüyor. Daha 2 gün önce evine geri dönen bir Afrinli aileden 1 genç hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. PKK tuzakları daha evin merdivenlerinde başlıyor, elektrik düğmelerinden çocuk oyuncakları ve yatak yorgan gibi eşyalara kadar uzanıyor. İki gün önce yaşanan olayda gece yatmak için ailenin battaniyeleri çıkarmak istemesi ile meydana geldi.”

BATTANİYELERE BİLE TUZAK

“Battaniyelere mayın tuzaklamışlar ve maalesef olaya maruz kalan kişilerden birinin 2 bacağı birden kesildi. Halen binlerce evde aynı tuzaklar mevcut ve bilhassa Afrin merkezde çok sayıda yer ciddi mayın tehlikesi taşıyor. Yüzlerce evde terör mayınları yüzünden yerle bir oldu. Türk yetkililer bu konuda çok dikkatli davranıyor ve sivilleri sürekli uyarıyor. Evler dışında belirlenen güzergahlar dışında yolların kullanılmaması için de sürekli duyurular yapılıyor. Çünkü PKK ve destekçileri tarafından hazırlanan ve her türden teknolojiyi kullanarak tuzaklanan mayınlar Afrin halkı için en büyük tehdit olmaya devam ediyor.”

TSK GÜVENLİ HALE GETİRİYOR

Afrin'in 18 Mart'ta kontrol altına alınmasının ardından halkın yaşam alanları içerisine sinsice yerleştirilen patlayıcılar, terör örgütü YPG/PKK mensuplarının insan yaşamını hiçe saydığını gözler önüne seriyor. Köylerde ve ilçe merkezlerinde halkın bahçe ve tarlalarına giden yola teröristlerce hat düzeninde, birbirine paralel tuzaklanan çok sayıda el yapımı patlayıcı bulan komandolar, insanların canını hiçe sayan tuzakları tek tek imha ederek bölgeyi güvenli hale getiriyor.

OKULA 8 BOMBA

Afrin’de Aşağı Kezyan köyünde patlayıcı taraması yapan SAS timleri bir ilkokulun zeminine yerleştirilmiş 8 adet el yapımı bomba buldu. Timler bombaları etkisiz hale getirerek onlarca çocuğun ölümüne neden olabilecek bir facianın önüne geçti.