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Afrin kahramanları Erzincan'a döndü

Türk Silahlı Kuvvetlerince terör örgütlerine  yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere Erzincan'dan Afrin'e  uğurlanan Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri, tekbirlerle karşılandı.

26 Haziran 2018 Salı 21:43
Afrin kahramanları Erzincan'a döndü

İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli 10 polis  için Özel Harekat Şube Müdürlüğü bahçesinde karşılama töreni düzenlendi. 12  Mart'ta uğurlandıkları Afrin'de görev alan polisleri, Erzincan Valisi Ali  Arslantaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ile aileleri ve silah arkadaşları  karşıladı.

Onlarca araçlık konvoy eşliğinde geldikleri Özel Harekat Şube  Müdürlüğü bahçesinde kurban kesilip dua edilerek karşılanan PÖH ekibi,  aileleriyle hasret giderdi.

100 günlük ayrılığın ardından görev yerlerine gelen dönen polislerin  mesai arkadaşları davul ve zurna eşliğinde halay çekerek sevinçlerini gösterdi.

Erzincan Valisi Arslantaş, 42 Özel Harekat Polisi'nin martta kentten  Afrin'e gittiğini, bir süre önce 32 polisin geri geldiğini ifade ederek, "Son 10  yiğidimiz de bugün döndü. Giderken tüm özel harekat polisimiz gitmek istedi.  Arkadaşlarımızın arasından kura çekerek bu şanslıları gönderdik. Vatan görevi  sınırların içinde dışında her yerde her şartta devam ediyor. Kendilerine hoş  geldiniz diyorum tekrar. Her birini ayrı ayrı tebrik edip gözlerinden öpüyorum."  dedi.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 21:43
  1. Erzincan
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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