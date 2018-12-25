Orgeneral İsmail Metin Temel Suriye sınırına gitti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fırat'ın doğusu için büyük operasyon hazırlanıyor. Bu doğrultuda sınır illerimizde koordinasyon için önemli görüşmeler yapılıyor.

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yöneten komutan Orgeneral İsmail Metin Temel'in Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonda da görev alması bekleniyor. Bu doğrultuda çalışmalar yapan Orgeneral Temel, dün Şanlıurfa'daydı.

Sınırda inceleme ve denetlemelerde bulundu

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa ve sınır bölgesindeki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere kentte olan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Temel, ziyareti sırasında, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Temel, daha sonra Vali Abdullah Erin ile makamında bir süre görüştü. Orgeneral Temel'in ziyaretine, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga da eşlik etti.