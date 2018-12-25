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Orgeneral İsmail Metin Temel Suriye sınırına gitti

Afrin'de destan yazan Orgeneral İsmail Metin Temel, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret ettikten sonra Suriye sınırında incelemelerde bulundu.

25 Aralık 2018 Salı 08:08
Orgeneral İsmail Metin Temel Suriye sınırına gitti

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fırat'ın doğusu için büyük operasyon hazırlanıyor. Bu doğrultuda sınır illerimizde koordinasyon için önemli görüşmeler yapılıyor.

Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nı yöneten komutan Orgeneral İsmail Metin Temel'in Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonda da görev alması bekleniyor. Bu doğrultuda çalışmalar yapan Orgeneral Temel, dün Şanlıurfa'daydı.

Sınırda inceleme ve denetlemelerde bulundu

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa ve sınır bölgesindeki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere kentte olan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Temel, ziyareti sırasında, Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Temel, daha sonra Vali Abdullah Erin ile makamında bir süre görüştü. Orgeneral Temel'in ziyaretine, 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ile Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga da eşlik etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 08:08
  1. Şanlıurfa
  2. Ordu
  3. Afrin
  4. İsmail Metin Temel
  5. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)

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  • Milletin iradesiMilletin iradesi34 dk önce
    Apoletlerini milletin taktığı peygamber ocağının komutanı islam düşmanlarına karşı verilen bu savaşta kim tutar seni , yürü be . Kahrolsun içimizdeki terörist sevicileri ve chpkk.

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