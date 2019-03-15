Kahraman gazi yeniden görev başında!

Üsteğmen Özgür Ocak(33)Afrin’de teröristlerle çatışmaya girdi. Sağ bacağını vatana feda etti. Kahraman gazi, malulen emekli olmak yerine üniformasını giydi. Vatan aşkıyla görevinin başına geçti.

Türkiye, nice vatan evlatları yetiştirdi. Piyade Üsteğmen Özgür Ocak da kahramanlık destanı yazanlardan biriydi. TSK'da görev yapan Ocak, "Önce vatan" dedi. Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na katılarak, teröristlerle mücadele etti. 10 Şubat 2018'de bölücü terör örgütüyle çatışmaya girdi. Teröristlerin hain saldırısı sonucu ağır yaralanan ve 3 kez kalbi duran Ocak, sağ bacağını ve parmaklarını kaybetti.

Pes etmedi

Tedavisi devam eden gazi Ocak, pes etmedi. Malulen emekliliği seçmedi. 11 aylık iyeleşme sürecinin ardından üniformasını giydi. Vatan aşkıyla görevinin başına geçti. Üniformasını tekrar giymenin mutluluğunu yaşayan Ocak, TSK Spor Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında, göreve dönmekten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Annemiz, babamız ve devletimizin hakkı ödenmez. Ben devletin hakkını hiçbir zaman ödeyemem. Ayakta olmamın en büyük nedeni devletimiz ve milletimin dualarıdır."

