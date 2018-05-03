Afrin aslanları da oy kullanacak

Türkiye seçim kütüklerinde hiçbir vatandaşın mükerrer kaydının bulunmadığını vurgulayan Güven, şartları olan, yurt dışında seçim yapılacak 63 ülke, 123 temsilcilikte kaydı bulunan her vatandaşın oyunu kullanabileceğini ifade etti. Güven “Yurt dışında görevlendirilip de oradaki temsilcilikle irtibatlı olan Bulgaristan’da, Romanya’da, Rusya’da, şurada burada, nasıl büyükelçilerimiz, diğer temsilcilik memurlarımız, ataşelerimiz oy kullanıyorsa, varsa şartları başka ülkede görevli erler hariç askerlerimiz, subaylarımız, kayıtlarını aldırdılarsa oylarını orada kullanırlar, buradaysa burada kullanırlar. Kaydını aldırdıysa orada kullanır. Orada kullanırken buradaki kaydını da kapatırız. Zaten listelerde her vatandaş sadece bir defa kayıt olabilir” dedi.