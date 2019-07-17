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Afrika'ya kurban ve sağlık yardımı

Bu yıl "Kurban olsun, sağlık olsun" diyerek kurban yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olan Yeryüzü Doktorları, Afrika'ya sağlık hizmetini de sunacak

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:32
Afrika'ya kurban ve sağlık yardımı

İSTANBUL (AA) - Yeryüzü Doktorları bu yıl "Kurban olsun, sağlık olsun" diyerek hem kurban yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak, hem de gönüllü doktorlarıyla Afrika'ya sağlık elini uzatacak.

Yeryüzü Doktorları'ndan yapılan açıklamaya göre, sağlıklı ve dengeli beslenmede et tüketimi oldukça önemli bir yer kaplıyor. Gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen yıllık ortalama et tüketimi 120 kilograma kadar ulaşırken bu rakam düşük gelir düzeyindeki ülkelerde 4 kilograma kadar düşebiliyor. Yetersiz et tüketimi B12 vitamini eksikliği kaynaklı çeşitli hastalıklara sebep olabiliyor.

Yeryüzü Doktorları, ihtiyaç sahibi ülkelere sağlık hizmetleri sunmaya devam ederken, yetersiz et tüketiminden kaynaklı hastalıkların önüne geçmek için koruyucu sağlık projeleri kapsamında "Kurban olsun, sağlık olsun" isimli kampanya başlattı.

Bugüne kadar 130 bin hissenin üzerinde kurban kesimi gerçekleştiren dernek, bu sene de Çad, Nijer, Sudan, Yemen, Somali, Filistin, Tanzanya, Afganistan ve Suriye'de kurban organizasyonları gerçekleştirecek. Ayrıca Çad ve Nijer'de gönüllü hekimler sağlık hizmeti de sunacak.

Yeryüzü Doktorları'nın bu yılki kurban hisse bedeli ise 680 lira.

- "Çad ve Nijer'de hizmet sunacak"

Bu yılki kurban organizasyonlarına dair açıklamalarda bulunan Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, yetersiz et tüketimi birçok hastalığa sebep olurken bu durumdan en çok anne ve çocukların etkilendiğini belirtti.

Sundukları tedavilerin yeterli beslenmeyle desteklenmesi ve kalıcı olabilmesi için 14 yıldır kurban organizasyonları gerçekleştirdiklerini aktaran Güney, "Bu yıl da bağışçılarımızın yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak, bayramın bereketini ve sevincini onlarla paylaşacağız. Bu doğrultuda ekibimizin bir kısmı kurban dağıtımlarını gerçekleştirirken, bayram tatillerini insanlığa fayda yoluna adayan gönüllü doktorlarımız da Çad ve Nijer'de pediatri ve dahiliye alanında sağlık hizmeti sunacak." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:32
  1. Afrika
  2. Kurban
  3. Yeryüzü Doktorları

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