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Afrika’nın geleceğini Türkiye’de kuruyorlar

Okumak için Türkiye’ye gelen Afrikalı öğrencilerden bir grup, ülkelerin geleceğini düşünerek oralardaki insanlar için çalışmak amacıyla Afrikalıların Hayâli (TAD) adlı bir topluluk kurdu.

01 Nisan 2019 Pazartesi 11:09
Afrika’nın geleceğini Türkiye’de kuruyorlar

Okumak için Türkiye’ye gelen Afrikalı öğrencilerden bir grup, ülkelerin geleceğini düşünerek oralardaki insanlar için çalışmak amacıyla Afrikalıların Hayâli (TAD) adlı bir topluluk kurdu.


Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde okuyan gençler bir araya gelerek TAD’ı kurdu kurdu. Ghanalı genç Sidalamin İbrazil’ın öncülüğü ile kurulan bu topluluk Afrika için Eskişehir’de faaliyetler de sürdürüyor.


Topluluk Başkanı Sidalamin İbrazil topuluğun kurması ve Eskişehir’de yaptığı faaliyetleri hakkında anlattı. İbrazil, “Yaklaşık 1 ay önce topluluğumuz faaliyete başladı. Uzun bir süredir böyle bir topluluğu kurama düşüncesi içindeydim. Çünkü her şeyi var olan, ancak fakir gösterilen Afrika’nın bu durumu değiştirecek gençler biziz. Bu topluluk hem Afrika’da okuyan gençlere, hem de Afrika’nın dışında okuyan yani yabancı ülkelerde okuyan gençlere yönelik çalışacak. Ayrıca dünyanın tüm gençleri için de bu topluluk zamanı gelince çalışacak. Eskişehir’de yaptığımız ilk faaliyetimiz ‘Gençler Tartışıyor’ diye bir akademik tartışma programı oldu. Bundan sonra ikinci faaliyetimiz olarak bu Afrikalı gençler için bir gezi düzenledik. Eskişehir’in en gezilen parklardan birisi olan Şehri Derya Parkına geldik. Buraya gezmek adına gelsek de sadece gezmeyeceğiz tabii ki. Burada yeni gelen Afrikalılara, kültürlerarası iletişim, Türkiye ve Türkiye’ye dışında okuyan Afrikalı gençlerle ağlar kurmak, sosyal ortamlar oluşturmayı hedefledik. Tabii ki Türkiye ve Afrika’nın yemeklerini tatmaya geldik. Burada,


Afrika çocuklarının daha parlak bir geleceği, ekonomi açısından daha da güçlenmesinin yolunu bulabilmek için gerektiklerini konuştuk.Bundan sonra da faaliyetimiz devam edecek. Türk sivil topluk kuruluşları ile iletişim kurmaya, onlara ziyaret etmeye planlıyoruz” şeklinde anlattı.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 11:09
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