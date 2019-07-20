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Afrika'nın en büyük rüzgar enerjisi santrali Kenya'da

20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:56
Afrika'nın en büyük rüzgar enerjisi santrali Kenya'da

NAİROBİ (AA) - Kenya'nın kuzeyindeki Turkana bölgesinde Afrika'nın en büyük rüzgar enerjisi santrali faaliyete geçti.

Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta'nın yaptığı yazılı açıklamada, Afrika'nın en büyük rüzgar enerjisi santralinin faaliyete geçtiği bildirildi.

Açıklamada Kenyatta, "Rüzgar enerjisi santrali ile 310 megavat temiz, yenilenebilir ve düşük maliyetli enerji elde edilecek ve bu Kenya'nın geleceğini değiştirecek." ifadesini kullandı.

Santralin Kenya'yı Afrika'da daha güçlü bir ülke haline getireceğine dikkati çeken Kenyatta, proje ile ülkedeki işsizlik oranının da düşeceğini belirtti.

Rüzgar enerji santrali, üç ulusal park ve bir aktif volkan tarafından çevrelenen dünyanın en büyük kalıcı çöl gölü olan Turkuna Gölü bölgesine inşa edildi.

Santralde herbiri 850 kilovat enerji üreten 365 rüzgar türbini faaliyet gösterecek.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 15:56
  1. Kenya
  2. rüzgar gülü

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