0553 313 94 23

Afrikalılar artık vize kuyruklarında beklemeyecek

Dışişleri Bakanlığının vize ön başvurularını dışarıdan alınan hizmetle paylaşmasından sonra büyükelçilikler önündeki kuyruklar son buldu - Afrikalılar, 4 ülkede uygulamaya giren yeni hizmetle artık bir günde Türkiye vizesi alabiliyor

25 Aralık 2018 Salı 14:10
Afrikalılar artık vize kuyruklarında beklemeyecek

ADDİS ABABA (AA) - Türkiye'ye gitmek isteyen Afrikalıların Türk büyükelçilikleri önünde oluşturduğu uzun kuyruklar, uygulamaya sokulan yeni hizmetle artık son buluyor.

Dışişleri Bakanlığı yetkili vize hizmetleri acentesi Turkish Service Agency (TSA), Sudan, Somali ve Nijerya'dan sonra bugün de Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da ofis açarak Etiyopya vatandaşlarının vize ön kabullerini almaya başladı.

Vize ön başvurularını alarak belge kontrolü yapan şirket, Afrikalıların vize başvurusu ve kabulü için beklemesinin önüne geçerek onlara bir günde vize alabilme kolaylığı sağladı.

Ofisin açılışına katılan Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada birçok ülkenin vize hizmetleri için bu tür şirketler kullandığını ve Dışişleri Bakanlığının hazırlıkları neticesinde bir firmayla bazı ülkelerde birlikte çalışma kararı alındığını söyledi.

Normal koşullarda vize için Etiyopyalıların önce büyükelçiliğe gittiğini, başvuru ve onay için beklediği hatırlatan Ulusoy, yoğun talep nedeniyle zaman zaman büyükelçilik önlerinde uzun kuyruklar oluştuğunu belirtti.

Yeni sistemle artık halkın doğrudan bu şirkete ön başvuru yapacağını ifade eden Ulusoy, başvuruların, büyükelçilik tarafından değerlendirilip vize verme işlemenin tamamlanacağını dile getirdi.

- Bir günde vize alabilecekler

TSA Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Günay da şirket olarak halihazırda Sudan, Nijerya, Somali ve Etiyopya'da hizmet verdiklerini, yakında 2 Afrika ülkesinde daha hizmete başlayacaklarını söyledi.

Şirketin ön başvuruları alıp belgelerin doğruluğunu kontrol ettiğini ifade eden Günay, daha sonra bu belgelerin büyükelçilik ve konsolosluğa teslim edildiğini kaydetti. Günay, başvuruların yaklaşık 7-8 dakika sürdüğünü ve evraklar tamam olduğunda bir günde vize alınabildiğini anlattı.

Kıtada eğitim, iş, sağlık ve çeşitli nedenlerle Türkiye'ye gitmek isteyen kişiler, yoğun talep sebebiyle uzun süre kuyruklarda beklemek zorunda kalıyordu.

Yeni sistemle, Türkiye'ye vize alma vaadiyle yerel halktan yüklü miktarda para toplayan dolandırıcı kişilerin ve acentelerin de önüne geçilmiş oldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 14:10
  1. Afrika
  2. Etiyopya
  3. Vize

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmet Yiğiner'den TSYD Ankara Şubesi'ne ziyaret
    1. Mehmet Yiğiner'den TSYD Ankara..
    2. Kırıkkale'deki cinayet
    3. İkizlerin ömrü uzun oluyor
    4. Türkiye'den ayrılan Slimani mendil..
    5. Abdi İbrahim'e iki ayrı..
    6. Sudan'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı..
    7. ÖSO Münbiç’i sarıyor! YPG’li..
    8. İstanbul'da şok görüntü! Aracın önünü..
    9. Rusya'dan Türkiye açıklaması: Bir..
    10. ABD medyası, Trump'ın Suriye kararını..
    11. AK Parti Ankara ilçe belediye başkan..
    12. İlk 6 ayda sadece anne sütü verin
    13. CHP, Ekrem İmamoğlu için tarih verdi
    14. Kış ortasında yüzme yarışına 150 başvuru
    15. Forbes'un "Türkiye'nin Yaşayan En..
    16. Rusya'dan ABD açıklaması: Şüphelerimiz..
    17. Netanyahu’nun katliam serüveni!
    18. İş dünyasından asgari ücret..
    19. Fenerbahçe eski günleri mumla arıyor
    20. İranlı din adamına uzun süre sonra..
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    İHA ziyaretinin hikayesi ortaya çıktı! İsrail'in belası projeyi Erbakan verdi
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?