Afrikalılar artık vize kuyruklarında beklemeyecek

ADDİS ABABA (AA) - Türkiye'ye gitmek isteyen Afrikalıların Türk büyükelçilikleri önünde oluşturduğu uzun kuyruklar, uygulamaya sokulan yeni hizmetle artık son buluyor.

Dışişleri Bakanlığı yetkili vize hizmetleri acentesi Turkish Service Agency (TSA), Sudan, Somali ve Nijerya'dan sonra bugün de Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da ofis açarak Etiyopya vatandaşlarının vize ön kabullerini almaya başladı.

Vize ön başvurularını alarak belge kontrolü yapan şirket, Afrikalıların vize başvurusu ve kabulü için beklemesinin önüne geçerek onlara bir günde vize alabilme kolaylığı sağladı.

Ofisin açılışına katılan Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada birçok ülkenin vize hizmetleri için bu tür şirketler kullandığını ve Dışişleri Bakanlığının hazırlıkları neticesinde bir firmayla bazı ülkelerde birlikte çalışma kararı alındığını söyledi.

Normal koşullarda vize için Etiyopyalıların önce büyükelçiliğe gittiğini, başvuru ve onay için beklediği hatırlatan Ulusoy, yoğun talep nedeniyle zaman zaman büyükelçilik önlerinde uzun kuyruklar oluştuğunu belirtti.

Yeni sistemle artık halkın doğrudan bu şirkete ön başvuru yapacağını ifade eden Ulusoy, başvuruların, büyükelçilik tarafından değerlendirilip vize verme işlemenin tamamlanacağını dile getirdi.

- Bir günde vize alabilecekler

TSA Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Günay da şirket olarak halihazırda Sudan, Nijerya, Somali ve Etiyopya'da hizmet verdiklerini, yakında 2 Afrika ülkesinde daha hizmete başlayacaklarını söyledi.

Şirketin ön başvuruları alıp belgelerin doğruluğunu kontrol ettiğini ifade eden Günay, daha sonra bu belgelerin büyükelçilik ve konsolosluğa teslim edildiğini kaydetti. Günay, başvuruların yaklaşık 7-8 dakika sürdüğünü ve evraklar tamam olduğunda bir günde vize alınabildiğini anlattı.

Kıtada eğitim, iş, sağlık ve çeşitli nedenlerle Türkiye'ye gitmek isteyen kişiler, yoğun talep sebebiyle uzun süre kuyruklarda beklemek zorunda kalıyordu.

Yeni sistemle, Türkiye'ye vize alma vaadiyle yerel halktan yüklü miktarda para toplayan dolandırıcı kişilerin ve acentelerin de önüne geçilmiş oldu.