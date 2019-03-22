Afrikalı çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi mesajı Afrika’nın çeşitli ülkelerinden birçok çocuğun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kağıtlara yazdığı sevgi mesajları duygulandırdı.

Afrika’nın çeşitli ülkelerinden birçok çocuğun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kağıtlara yazdığı sevgi mesajları duygulandırdı.

Gana, Togo, Mali gibi ülkelerden çocukların ellerinde taşıdıkları kağıtlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgilerini gösteren yazılar yazdıkları görüldü. Afrikalı çocuklar, “Mali’den Türkiye’ye selam. Durmakyok yola devam”, “Recep Tayyip Erdoğan Allah sizi korusun” şeklindeki yazılarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgilerini gösterdi.

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