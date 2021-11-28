Afrikalı bilim insanı korkutan açıklamayı yaptı! Omicron Türkiye’de var mı?

Güney Afrika'da tespit edildikten sonra başta Nu varyantı denilen fakat Dünya Sağlık Örgütü tarafından Omicron olarak adlandırılan corona virüsü varyantı ile ilgili çarpıcı açıklama Güney Afrikalı bilim insanı ve doktor Angelique Coetzee'den geldi. Varyant nedeniyle tüm dünya alarm durumuna geçerken, yasaklar da peşi sıra geldi. Sağlık bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri Omicron ya da Nu varyantı için neler dedi? Türkiye'de Omicron varyantı var mı?

Güney Afrika Doktorlar Birliği’nin başkanı olan ve 30 yıldır hekimlik yapan Dr. Angelique Coetzee, Omicron varyantını tespit eden ve bu konuda uyarıda bulunan ilk doktor olarak tarihe geçti. Uzmanları ve yetkilileri bu konuda uyaran Dr. Coetzee, ilk olarak Güney Afrika’da tespit edilen Omicron varyantı ile ilgili konuştu.

Semptomlar olağandışı fakat hafif geçiyor!

Varyantı ilk tespit eden isimlerin başında gelen bilim insanı, hastalığın getirdiği semptomları ve etkilerini kamuoyuna açıkladı. İngiliz basınına konuşan Güney Afrikalı doktor, semptomların diğer varyantlarda görülenlerden farklı olduğunu söyledi. Dr. Coetzee, “Semptomlar olağandışı fakat hafif geçiyor. Fakat varyant aşı olmayanları ve yaşlıları çok etkileyebilir” dedi.

Koku ve tat almada sıkıntı yok ama!

18 Kasım’da aşırı yorgunluk gösteren ve diğer semptomları da gösteren dört kişilik bir aileye baktıktan sonra Güney Afrika Aşı Danışma Komitesi’ne bilgi veren Coetzee, “Semptomları daha önce tedavi ettiğim hastalardan çok farklıydı ve daha hafif geçiyordu. Aşırı yorgunluk ve halsizlikleri vardı” dedi.

Şu ana kadar test sonuçları pozitif çıkan yaklaşık 20 hastası olduğunu dile getiren Coetzee, “Bunların çoğu genç erkekler. Hastaların yarısı aşı olmayanlar ve Omicron hastalarının hiçbiri koku ya da tat alma hissini yitirmedi” dedi.

Coetzee, “Omicron varyantı hastalarında bir ya da iki gün kas ağrısı ve yorgunluk gibi semptomlar oluyor. Hafif bir öksürük olabiliyor fakat bu hastalarda tat ve koku kaybı bulunmuyor” ifadesini kullandı. Aşıyı tespit eden ilk doktorlardan olan Dr. Coetzee, hastalığın gidişatı ile ilgili bilgi verdi.

6 yaşındaki bir kızın semptomlarının ve durumunun çok değişik olduğunu aktaran Coetzee, “Küçük hastamın ateşi çok yüksekti ve bir dakika içindeki nabzı da çok hızlıydı. Hastaneye kaldırmalı mı diye düşündüm fakat beklemeye karar verdim ve iki gün sonra tekrar baktığımda daha iyi olduğunu gördüm” dedi.

Hastalarının önceden bir sağlık sorunu olmadığını ve durumlarının iyi olduğunu söylerken, “Şeker hastası ya da kalp hastaları için ya da aşı olmayanlar ve yaşlılar için bu hastalığın etkileri çok daha farklı olabilir” ifadesini kullandı.

Omicron varyantı Türkiye'de var mı?

Türkiye'de şu ana kadar Omicron ya da Nu varyantı görülmedi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Kenan Midilli ve Prof. Dr. Nurettin Yiyit, yeni varyantla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Omicron varyantına karşı korunmak için ne yapılmalı sorusuna iki isim de "Korunma yöntemleri de aynı; maske ve mesafe tüm varyantlara etkili" karşılığını verdi.

"Omicron varyantı bilinen tüm varyantlardan daha fazla sayıda mutasyon içeriyor" diyen Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kenan Midilli "Bu yeni kaygı verici varyantın alfa, beta, gamma ve delta gibi diğer kaygı verici varyantlarla ortak mutasyonlara ilave mutasyonları da var. Bu da önceki varyantların bulaşıcılık, aşılardan kaçma gibi özelliklerindeki değişikliklerden sorumlu olan mutasyonların Omicron’da daha da zenginleşmiş halde bulunduğu anlamına geliyor" diye konuştu.

"Bu virüs tehlikeli mi bilemiyoruz. Henüz gözlemleniyor. Her mutasyon tehlikeli değildir, bazıları hayırlıdır. Ancak Omicron çok daha hızlı yayılıyor. Tehlikeli olup olmadığını zaman içinde anlayacağız" diyen Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Covid-19’da çok fazla mutasyon oluştu. Hepsinde panik olduk. Sadece iki varyant hakim oldu. Bu da hakim olacak mı zaman gösterecek. Öldürücü olup olmadığını zaman gösterecek. Şu anki hedefimiz ülkemize girmesini engellemek. Ne kadar geç sokarsak o kadar iyi. Hemen endişe etmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Var olan aşılar Omicron varyantına karşı etkili mi?

Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Elimizdeki mevcut aşıların bu varyanta etkili olup olmadığına aşı firmaları bakacak. Etkili değilse, hatırlatma dozlarında bu virüsü kapsayacak şekilde düzenleme yapılacak" dedi.

Prof. Dr. Kenan Midilli, "Klinik olarak belirtilerinde henüz dikkat çeken bir farklılık yok. Ancak incelenmekte olduğundan yine bir şey söylemek için henüz erken. Ama şunu söyleyebilirim; aşılar büyük olasılıkla tümüyle etkisiz kalmayacaktır. En olumsuz senaryonun gelişmesi halinde bile aşılanma kritik önemini koruyacaktır. Mevcut aşılar enfeksiyona karşı tam olarak korumasa da ağır hastalık gelişimine ve ölümlere karşı bizi koruyacaktır" ifadelerini kullandı.