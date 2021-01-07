Afrika'daki koronavirüs mutasyonu için kötü haber!

Güney Afrika'daki bilim adamları, ülke çapında yayılan ve "501Y.V2" adı verilen yeni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mutasyonunun piyasaya sürülen mevcut aşılara karşı daha dirençli olabileceği açıkladı.

Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca ortaklığında geliştirilen aşının Güney Afrika'daki denemelerini yürüten Profesör Shabir Madhi, BBC'ye konuştu. Madhi, "Güney Afrika mutasyonunun şu an için İngiltere'de ortaya çıkan B117 varyantından daha fazla endişe uyandırdığını söylememiz mümkün ve bu Güney Afrika varyantının aşılara karşı daha dirençli olabileceğine dair makul bir endişe yaratıyor" ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada Güney Afrika'da görülen Covid-19 mutasyonunun İngiltere'de görülenden daha tehlikeli olduğunu belirtmişti. Madhi, Güney Afrika'da hali hazırda devam eden kapsamlı testlerle kesin bir cevabın muhtemelen birkaç hafta içinde geleceğini söyledi.

Bilim insanları daha önce İngiltere'de ortaya çıkan B117'nin 17 mutasyon geçirdiğini ve genetik değişiklikler virüsün vücuda tutunmasını sağlayan başak proteininde meydana geldiği için yüzde 56 oranında daha bulaşıcı olduğunu ortaya koymuştu. Fakat, Güney Afrikalı araştırmacılar, ülkede ortaya çıkan virüsün İngiltere'dekinden çok daha fazla mutasyona uğradığını aktardı. Mutasyon sayesinde Kovid-19 antikorların saldırısından kurtulabileceği belirtildi.

Aşılar, vücuda Covid-19 karşılaşması durumunda savaşmak için antikor oluşturmayı da içeren bir bağışıklık tepkisi oluşturmayı öğreterek çalışıyor. Antikorlar ise, bağışıklık sistemi tarafından virüslerin yüzeyine yapışan ve onları etkili bir şekilde devre dışı bırakan küçük proteinlere deniliyor. Bu bağlanma yeteneği zayıflarsa, aşının uygulanmasının ardından oluşturulan antikorlar o kadar etkili olmayabilir.

"Aşı işe yaramaz değil ama etkisi azalabilir"

Konuya ilişkin açıklama yapan Profesör Madhi, Güney Afrika'daki mutasyonun mevcut aşıları işe yaramaz hale getirmesinin "olası olmadığını", ancak "etkisini zayıflatabileceğini" söyledi.

Wits Üniversitesi'nden bir aşı uzmanı olan Profesör Helen Rees ise, endişelenecek bir durum olmadığını belirterek, "Neyse ki, mutasyonlara yönelik aşı üzerinde daha fazla değişiklik yapılması gerekirse, geliştirilmekte olan bazı aşı teknolojileri bunun nispeten hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir" dedi.

Diğer taraftan, Profesör Rees, Güney Afrika'daki mutasyonlarla ilgili endişelerin, yalnızca daha zengin ülkelere değil, tüm dünyada aşıların hızla yaygınlaştırılması için küresel baskıya katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Rees, "Yeni varyantlar hali hazırda diğer ülkelere yayıldığından, aşıların mutasyonlara karşı etkili kalmasını sağlamanın yolu mümkün olan herkesi aşılamaktır" dedi.

İngiliz hükümetinin aşı danışma komitesine başkanlık eden Profesör Barry Schoub ise, testlerden elde edilen "ön verilerin" mutasyonların virüsün mevcut aşıların etkisinden "kaçmasına" izin vereceğini göstermediğini söyledi.

Mevcut aşıların hala "bu yeni varyantı etkisiz hale getirdiğini" gösteren laboratuvar testlerine atıfta bulunarak "Aşılar çok etkili görünüyor" dedi.

Bununla birlikte Madhi, önemli laboratuvar deneylerinin henüz başlamadığını ve aşıların etkinliğinin ancak "önümüzdeki birkaç hafta içinde" bilineceğini açıkladı.

KwaZulu-Natal Araştırma ve İnovasyon kurumu uzmanı Richard Lessells, koronavirüsün Güney Afrika bölgesinde tespit edilen varyantının geliştirilen aşıları tamamen atlatmasının mümkün görünmediğini söyledi.

İngiliz bilim adamları, İngiltere'deki varyantın değil ancak Güney Afrika'daki yeni virüsün aşıların kapsamının dışında kalması endişesi taşıdıklarını belirtmişlerdi.

Lessells, "Anladığımı kadarıyla paylaşılan endişeler yeni bir bilgiyi değil mevcut bilgilerin paylaşımını içeriyor. Konu hakkındaki çalışmanın ön sonuçları bu haftanın sonunda açıklanabilir" ifadelerini kullandı.

Uzman, her ne kadar Güney Afrika varyantının aşı konusunda bazı farklılıkları bulunsa da aşının yeni virüs tarafından tamamen atlatılmasını beklemediklerinin altını çizdi.