Afrika’da veriler açıklandı! Kovid-19 durdurulamıyor

Dünya genelinde koronavirüs vakaları artıyor. Ülkeler belirli tedbirleri alsalar bile vaka sayılarında düşüş olmuyor.

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısının yükseldiği belirtildi.

Yeni verilere göre sayı 1 milyon 199 bin 961'e yükseldi. "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 795 artarak 1 milyon 199 bin 961 oldu.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 223 artışla 28 bin 51'e ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 13 bin 159 ölümle Güney Afrika olurken, 5 bin 280 ölümle Mısır, 1446 ölümle Cezayir takip etti.

Afrika'da, koronavirüse yakalanan 925 bin 220 kişi ise iyileşti.