Afrika’da veriler açıklandı! Kovid-19 durdurulamıyor
Afrika kıtasında, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı açıklandı. En fazla can kaybını 13 bin 159 ölümle Güney Afrika verdi.
Dünya genelinde koronavirüs vakaları artıyor. Ülkeler belirli tedbirleri alsalar bile vaka sayılarında düşüş olmuyor.
Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısının yükseldiği belirtildi.
Yeni verilere göre sayı 1 milyon 199 bin 961'e yükseldi. "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 795 artarak 1 milyon 199 bin 961 oldu.
Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 223 artışla 28 bin 51'e ulaştı.
Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 13 bin 159 ölümle Güney Afrika olurken, 5 bin 280 ölümle Mısır, 1446 ölümle Cezayir takip etti.
Afrika'da, koronavirüse yakalanan 925 bin 220 kişi ise iyileşti.