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Korona Virüs Afrika’da veriler açıklandı! Kovid-19 durdurulamıyor
Korona Virüs

Afrika’da veriler açıklandı! Kovid-19 durdurulamıyor

Afrika kıtasında, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı açıklandı. En fazla can kaybını 13 bin 159 ölümle Güney Afrika verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 08:25:00 -
Afrika’da veriler açıklandı! Kovid-19 durdurulamıyor

Dünya genelinde koronavirüs vakaları artıyor. Ülkeler belirli tedbirleri alsalar bile vaka sayılarında düşüş olmuyor.

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısının yükseldiği belirtildi.

Yeni verilere göre sayı 1 milyon 199 bin 961'e yükseldi. "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 7 bin 795 artarak 1 milyon 199 bin 961 oldu.

Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 223 artışla 28 bin 51'e ulaştı.

Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 13 bin 159 ölümle Güney Afrika olurken, 5 bin 280 ölümle Mısır, 1446 ölümle Cezayir takip etti.

Afrika'da, koronavirüse yakalanan 925 bin 220 kişi ise iyileşti.

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