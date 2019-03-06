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Afrika’da Solhan Su Kuyusu açıldı

Bingöl’ün Solhan ilçesindehayırsever ve kurumların desteğiyle Afrika’da su kuyusu açıldı.

06 Mart 2019 Çarşamba 13:30
Afrika’da Solhan Su Kuyusu açıldı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde hayırsever ve kurumların desteğiyle Afrika’da su kuyusu açıldı.

 

Solhan İHH’nın aracılığıyla hayırseverlerin, kurum ve derneklerin desteğiyle Afrika’da su kuyusu açıldı. Solhan Su Kuyusunun Nijer’in Yaya şehrine 35 kilometre uzaklıkta olan 120 haneli, 800 kişiden oluşan Kaniyakaniya köyünde hizmete girdiği belirtildi.

 

Afrika’da açılan ‘Solhan Su Kuyusu’ ile ilgili bilgi veren İlçe İHH Başkanı Muhammed Veysi Tunç, “Dünyada 1 milyarı aşkın insan temiz suya erişemiyor. Her gün 4 bin 900, her yıl 1.8 milyon çocuk kirli sulardan ve sağlıksız koşullardan kaynaklanan hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu ölümlerin önemli bir kısmı Afrika’da yaşanıyor. İklim koşulları ve jeopolitik özellikleri nedeniyle zor şartların hakim olduğu Afrika’nın Sahra Altı bölgesinde yer alan ülkelerde, insanlar hayatta kalabilmek için her alanda mücadele ediyorlar. Bölgede yaşanan sorunların en önemlilerinden biri olan susuzluk ve kuraklık fakir halkın direncini iyiden iyiye azaltıyor. İnsanlar suya ulaşabilmek için her gün kilometrelerce yol kat ediyor. Ulaşılan suyun çamur ve çeşitli mikroplar içermesi ise salgın hastalıklara sebep olurken, binlerce insanın hayatını yitirmesine neden oluyor” dedi.

 

Susuzluk problemini çözmek için su kuyuları projesinin hayata geçirildiğini anımsatan Tunç," Afrika’da Solhan Su Kuyusu açma projesiyle ilgili öncelikle birkaç aşamadan oluşan yol haritamızı belirledik. Farklı sivil toplum kuruluşlarıyla projeyi yürüttük. Solhan’ımızdaki kurumları dolaşarak projemizle ilgili bilgilendirmelerde bulunduk. Okullarımızda Afrika’yı konu alan Hayatta Kal Belgeselinin izlenmesini sağlayarak kumbaralar bıraktık.Esnaf ziyaretleri yapıp, kermesler düzenledik. Hamdolsun, Solhan Su Kuyusu Nijer’in Yaya şehrine 35 kilometre uzaklıktaki 120 hane ve 800 kişiden oluşan Kaniyakaniya köyünde hizmete açıldı"diye bilgi verdi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 13:30
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