Afrika'da sıtmaya yakalanan baba öldü, oğlu tedaviye alındı
Denizli'den geçen sene Fildişi Sahili'ne yerleşen ve ticaretle uğraşan aileden, sıtmaya yakalanan baba hayatını kaybetti- Ailenin iki çocuğundan biri de aynı rahatsızlık nedeniyle Denizli'de tedavi görüyor18 Mart 2019 Pazartesi 18:32
DENİZLİ (AA) - Denizli'den ticaret amacıyla gittikleri Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde sıtmaya yakalanan baba yaşamını yitirdi, memleketine dönen oğlu ise tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Himmet Kara (46), ailesiyle Denizli'den plastik malzeme ve temizlik ürünü ticareti yapmak amacıyla geçen yıl Fildişi Sahili'ne yerleşti.
Abidjan şehrinde oturan Himmet Kara ve oğlu Ali Kara (25), sivrisinek ısırması nedeniyle 9 Mart'ta rahatsızlandı. Yüksek ateş, kusma ve baş ağrısı şikayetleriyle hastaneye başvuran baba ve oğluna sıtma teşhisi konuldu.
Tedavi altına alınan Himmet Kara, 14 Mart'ta hayatını kaybetti. Taburcu edilen oğlu Ali Kara ise annesi Meryem ve kardeşi Murat ile 16 Mart'ta Denizli'ye döndü.
Rahatsızlığı geçmeyen Ali Kara, Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde sıtma tedavisi görüyor.
Fildişi Sahili'nde ölen Himmet Kara'nın cenazesinin, işlemlerin tamamlanmasının ardından yarın Türkiye'ye gönderileceği öğrenildi.
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