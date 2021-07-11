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Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı açıklandı
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Korona Virüs Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı açıklandı
Korona Virüs

Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı açıklandı

Afrika'da Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 151 bin 600'ü aştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 16:01:00 -
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı açıklandı

Afrika'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 151 bin 600'ü geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 5 milyon 969 bin 341'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 151 bin 616'ya ulaşırken, virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 182 bin 27 oldu.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

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