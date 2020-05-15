  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Filistin'e destek mesajı

Singapur'da Müslümanların bu seneki hac ibadetleri gelecek yıla ertelendi

Fenerbahçe Kulübünde 'online' Yüksek Divan Kurulu toplantısı başladı

Camilerin 12 Haziran'da ibadete açılması öngörülüyor

Dünya Sağlık Örgütünden Trump'a cevap: Kovid-19 aşısı için kimse kesin tarih veremez
için kalan
Korona Virüs

Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 75 bin 530'a yükseldi

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs görülen kişi sayısı 75 bini geçti.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:33:00 -
Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 75 bin 530'a yükseldi

 

 

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19 vakası sayısı son 24 saatte 3 binden fazla artarak 75 bin 530'a yükseldi.

Kıtada Kovid-19'dan ölenlerin sayısı da 2 bin 559'a ulaştı.

Şimdiye kadar 27 bin 227 kişi sağlığına kavuştu.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 571, Cezayir'de 529, Güney Afrika'da 238, Fas'ta 190, Nijerya'da 167, Kamerun'da 139, Sudan'da 91'e yükseldi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Gana, Nijerya ve Kamerun oldu.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı