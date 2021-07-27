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Korona Virüs Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı belli oldu
Korona Virüs

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı belli oldu

Dünya koronavirüsle mücadeleye devam ediyor. Farklı bölgelerden yeni vaka sayıları açıklandı. Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 556 bini geçti.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 12:49:00 -
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı belli oldu

Afrika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 6 milyon 556 bini aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 165 bin 691'e çıktı.

Vaka sayısı 6 milyon 556 bin 361'e, iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 742 bin 224'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

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