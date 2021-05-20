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Korona Virüs Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 760 bine yaklaştı
Korona Virüs

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 760 bine yaklaştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 4 milyon 760 bine yaklaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 12:20:00 -
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 760 bine yaklaştı

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs kaynaklı can kaybı sayısı 127 bin 592'ye yükseldi.

Vaka sayısı 4 milyon 759 bin 634 olurken iyileşenlerin sayısı 4 milyon 286 bin 376'ya ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

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