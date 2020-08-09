  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 40 bine yaklaştı

Afrika kıtasında, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 39 bin 678'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 09:01:00 -
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 40 bine yaklaştı

 

 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 14 bin 209 artarak 1 milyon 39 bin 678 oldu. 

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 413 artışla 22 bin 966'ya ulaştı. 

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 10 bin 210 ölümle Güney Afrika, 4 bin 992 ölümle Mısır ve 1293 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 553 bin 188 oldu, bu ülkeyi 95 bin 314 vaka ile Mısır, 46 bin 140 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 723 bin 688 kişi ise hastalığı yendi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muharrem İnce 'Beştepe'ye giden CHP'li'nin kim olduğunu açıkladı
Siyaset

Muharrem İnce 'Beştepe'ye giden CHP'li'nin kim olduğunu açıkladı

CHP'den ayrılarak yeni parti kurma hazırlığında olduğu iddia edilen Muharrem İnce, geçtiğimiz dönemlerde tartışma konusu olan 'Beştepe'ye gi..
Meteoroloji il il uyardı
Aktüel

Meteoroloji il il uyardı

Meteorolojiden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Denizli, Uşak ve Burdur çevre..
İyi Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına yanıt
Siyaset

İyi Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına yanıt

İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı bir televizyon programında Cumhur ittifakına katılır mısınız? Sorununa yanıt verdi...
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı