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Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı açıklandı
Korona Virüs Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı açıklandı
Korona Virüs

Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı açıklandı

Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 162 bini aştığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 15:01:00 -
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı açıklandı

Dünya genelinde koronavirüs farklı varyantlarıyla devam ediyor. Salgına karşı aşılama devam ederken bazı bölgelerden de sonuçlar gelmeye devam ediyor.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 162 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 6 milyon 426 bin 764'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 162 bin 70, iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 611 bin 405'e yükseldi.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

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