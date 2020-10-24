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Korona Virüs Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 41 bine yaklaştı
Korona Virüs

Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 41 bine yaklaştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 40 bin 985'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 09:16:00 -
Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 41 bine yaklaştı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulunduğu ülke ve bölgelere ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" web sitesine göre, Afrika kıtasındaki virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 10 bin 637 artarak ulaştı. 1 milyon 707 bin 55.

Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 225 artarak 40 bin 985'e çıktı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 18 bin 891 kişi ile Güney Afrika, 6,176 kişi ile Mısır ve 3,205 kişi ile Cezayir'de görüldü.

Mauritius'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar virüse bağlı ölüm vakası bildirilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 712 bin 412 oldu.

Afrika'da virüse yakalanan 1 milyon 398 bin 172 kişi iyileşti.

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