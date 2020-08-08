  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 22 bini aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 551'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 10:38:00 -
Afrika'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 22 bini aştı

 

 

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 13 bin 363 artarak 1 milyon 25 bin 264'e çıktı. 

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 437 artışla 22 bin 551'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 9 bin 909 ölümle Güney Afrika, 4 bin 937 ölümle Mısır ve 1282ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 545 bin 476 oldu, bu ülkeyi 95 bin 147 vaka ile Mısır, 45 bin 687 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 707 bin 853 kişi ise hastalığı yendi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli astsubaydan olay sözler: Alman istihbaratı Türkiye'yi yanlış yönlendirdi
Gündem

Emekli astsubaydan olay sözler: Alman istihbaratı Türkiye'yi yanlış yönlendirdi

Türkiye’nin parlayan yeraltı servetleri üzerinden çeşitli oyunlar oynanıyor. 10 yıldır maden ve değerli taşlar üzerine araştırma ve arama ya..
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! 7-9 Ağustos tarihleri arasında...
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! 7-9 Ağustos tarihleri arasında...

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgeyle 7-9 ağustos tarihlerinde düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi organizas..
Yeditepe Üniversitesi
Eğitim

Yeditepe Üniversitesi

70 ülkede 700’den fazla Erasmus ve Exchange anlaşması ile vakıf üniversiteleri içinde en fazla yabancı öğrenci değişimi yapan üniversitelerd..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı