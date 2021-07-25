  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bir ilimiz daha maviye döndü
Osmaniye'de korkutan deprem
Rıza Çalımbay futbolcularına güveniyor
Bakan Kurum, Londra Çevre Bakanları Toplantısı'na katıldı
Korona Virüs Afrika'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor
Korona Virüs

Afrika'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

Afrika'da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 164 bini aştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 21:12:00 -
Afrika'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 6 milyon 495 bin 46'ya ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 164 bin 5, iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 682 bin 180'e yükseldi. Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay