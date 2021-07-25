Afrika'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 6 milyon 495 bin 46'ya ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 164 bin 5, iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 682 bin 180'e yükseldi. Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.