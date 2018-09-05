Angola'da tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Angola'da iki trenin çarpışması sonucu 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Angola Haber Ajansı'nın (ANGOP) haberine göre, ülkenin Namibe bölgesinde bakım treni ve nakliye treninin çarpışması sonucu 17 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza sonrası Namibe Valisi Carlos da Rocha Cruz ve demiryolu yetkilileri, incelemelerde bulunmak için olay yerine giderken yaralılar 180 kilometre uzaklıktaki Bibala'daki şehir hastanesine kaldırıldı.