Kongo'da tren raydan çıktı: Onlarca ölü var Afrika ülkesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde meydana gelen tren kazasında en az 50 kişinin öldüğü bildirildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde seyir halindeki trenin raydan çıkması sonucu en az 50 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Ulusal Dayanışma ve İnsani Yardım Eylemleri Bakanı Steve Mbikayi, ülkenin Tanganyika bölgesinde seyir halinde olan bir trenin raydan çıkması sebebiyle en az 50 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Steve Mbikayi, "Hükümet adına yaşamını yitiren ailelere taziyelerimi iletiyorum." yazdı.

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