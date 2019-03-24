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Fas'ta öğretmenler sokağa indi

Fas'ta bir araya gelen sözleşmeli öğretmenler kadro talebiyle gösteri düzenledi. Polis, göstericilere tazyikli su sıktı.

24 Mart 2019 Pazar 15:52
Fas'ta öğretmenler sokağa indi

Fas'ta sözleşmeli öğretmenler, kadro talebiyle gösteriler düzenliyor. Binlerce sözleşmeli öğretmen, başkent Rabat, Fes, Tatvan ve Meknes gibi bazı kentlerde dün akşam kadro talebiyle sokağa çıktı. Gösteriler, bugün de devam ediyor.

Eylemciler, hükümetin uygulamaya koyduğu 'sözleşmeli personel çalıştırma programına' karşı çıkıyor.

Polisten sert müdahale

Gösterilere müdahale eden emniyet güçleri başkentteki parlamento binası önünde toplanan eylemcileri tazyikli su ile dağıtmaya çalıştı.

Sosyal medyada yer alan videolarda polis müdahalesinde yaralanan öğretmenlerin olduğu görüldü ancak sayıları ve durumlarına ilişkin bilgi verilmedi.

"Hükümetin stratejik seçeneği"

Fas Milli Eğitim Bakanı Said Emzazi, 6 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, hükümetin eğitim sektöründe sözleşmeli personel çalıştırma programından vazgeçmeyeceğini belirterek programı hükümetin stratejik seçeneği olarak nitelendirmişti.

Başbakan Sadeddin el-Osmani de 5 Şubat'ta yaptığı açıklamada, sözleşmeli öğretmenlere işlerini kaybetmeyecekleri konusunda güvence vermişti.

Fas hükümeti 2017'de kamu çalışanlarına sağlanan emeklilik haklarından yararlanan kişi sayısını azaltmak için kamu kuruluşlarında 'sözleşmeli personel çalıştırma programı' başlatmış ve bu program ilk olarak eğitim sektöründe uygulamaya konulmuştu.

Fas'ta sözleşmeli personel emekli olduğunda kadrolu kamu çalışanlarına sağlanan haklardan yararlanamıyor.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 15:52
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