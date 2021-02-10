  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Afrika ülkesinde Kovid-19 milletvekillerini vurdu
Korona Virüs

Afrika ülkesinde Kovid-19 milletvekillerini vurdu

Batı Afrika Gana'da onlarca milletvekili ve meclis çalışanı Kovid-19'a yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 13:20:00 -
Afrika ülkesinde Kovid-19 milletvekillerini vurdu

Batı Afrika ülkesi Gana'da, onlarca milletvekili ve meclis çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği bildirildi.

Meclis Başkanı Alban Bagbin, yaptığı açıklamada, 17 milletvekili ve 151 meclis çalışanında Kovid-19'a rastlanmasının ardından dezenfeksiyon çalışmaları için Meclisin 2 Mart'a kadar kapalı olacağını belirtti.

Gana Meclisinde ocak ayında bir milletvekilinin Kovid-19'a yakalanması üzerine, milletvekilleri ve meclis çalışanlarına zorunlu test yapılmıştı.

Ülkede şimdiye kadar 73 binden fazla Kovid-19 vakası görülürken, 482 kişi hayatını kaybetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mason kuruluşunda 'şaklabanlık' yaptığı ortaya çıktı! Millete hakaret eden Bingür Sönmez, kayıplara karıştı!
Gündem

Mason kuruluşunda 'şaklabanlık' yaptığı ortaya çıktı! Millete hakaret eden Bingür Sönmez, kayıplara karıştı!

Daha önce birçok kez vatandaşlara hakaret eden ancak yargı tarafından haddi bildirilmediği için cesaret bulan, profesörlüğü dışında 'basit'l..
İslam Memiş'ten altın ve gümüş yatırımcılarına hayati uyarı
Ekonomi

İslam Memiş'ten altın ve gümüş yatırımcılarına hayati uyarı

İslam Memiş altın ve gümüş yatırımcılarına piyasadaki dalgalanmayı fırsat bilen 'çakal sürüsüne' dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek haya..
Kadir Şeker'e komplo kurmuşlar! İddia böyle çürütüldü
Gündem

Kadir Şeker'e komplo kurmuşlar! İddia böyle çürütüldü

Kadir Şeker'e yönelik "kiralık katil" suçlamalarının yer aldığı soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Suçlamalara delil olarak gösterilen..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay