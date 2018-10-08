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Afrika ülkesinde katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Afrika ülkelerinden Gana'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

08 Ekim 2018 Pazartesi 18:29
Afrika ülkesinde katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 13 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Ulusal basında yer alan habere göre, ülkenin batısındaki Assakae-Tokoradi karayolunda yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı.

Otobüsteki yolculardan 3'ü çocuk 13 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 18:29
  1. Gana
  2. Afrika

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