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Afrika ülkesinde ele geçirildi! Tam 41 milyon dolar

Mali'nin başkenti Bamako'da düzenlenen operasyonda sahte 41 milyon ABD doları ele geçirildi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 18:18
Afrika ülkesinde ele geçirildi! Tam 41 milyon dolar

Afrika ülkesi Mali'de, polisin düzenlediği operasyonda sahte 41 milyon ABD doları ele geçirildiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Bamako'daki 3. Bölge Polis Merkezi Komiseri İbrahima Soma Keita, sahte ABD doları taşıyan bir kişiyi gözaltına aldıklarını belirtti.

Keita, bu kişinin sorgusunda edinilen bilgiler doğrultusunda, sahte para basan 3 yere düzenlenen operasyonda, 41 milyon dolar değerinde sahte 100 dolarlık banknotlar ele geçirildiğini aktardı.

Olaya ilişkin 5 kişinin tutuklandığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 18:18
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