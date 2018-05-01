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Afrika ülkesinde 15 Temmuz Şehitleri Medresesi'si açıldı

Burkina Faso, kendi dillerinde onurlu insanlar, bize göre ise klasik bir Afrika ülkesi. Ülkede Türkiye’nin destekleri ile bir tebliğ atılımı başlatıldı. İslam’ın hızla yayıldığı ülkede İDDEF aracılığıyla yapılan medrese ve mescitlerin açılışı gerçekleşti.

01 Mayıs 2018 Salı 21:39
Afrika ülkesinde 15 Temmuz Şehitleri Medresesi'si açıldı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’nun 8 farklı noktasına tebliğ çalışması başlattı. Geçtiğimiz yıl başlatılan proje kapsamında, merkeze uzak 8 farklı köyde, 8 medrese, 5 mescid, görevli hocaların ikamet edecekleri 6 ev ve su kuyuları inşa edildi.

20-21 Nisan tarihlerinde Burkina Faso’nun 8 noktasında gerçekleşen açılışlara ise Türkiye’den yaklaşık 30 kişilik bir heyet katıldı. İlk gün Pella, Niou ve Godo’da toplu açılışlar gerçekleştirildi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ MEDRESESİ

Pella’daki medreseye özel bir isim verildi. Ülkemizde 2016 yazında hain darbe girişimine karşı verilen mücadele Burkina Faso’da da unutulmadı. Yaklaşık 52 talebenin eğitim gördüğü medreseye 15 Temmuz Şehitleri adı verildi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimler, selamlama konuşmaları ve açılışla tamamlandı. Açılış merasimlerine diğer noktalarda olduğu gibi burada da karye halkı yoğun ilgi gösterdi.

GODO'DA CUMA NAMAZI

Pella ile aynı saatlerde Niou’da gerçekleşen açılışın ardından heyet Godo’da buluştu. Burada günün büyük açılışı gerçekleştirildi. Karyeye kurulan eğitim kompleksinde 146 talebe eğitim görüyor. Karye sakinlerinden yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla Cuma namazı burada ifa edildi.

GANA VE MALİ SINIRLARINA YENİ MEDRESELER KURULDU

21 Nisan Cumartesi günü dört ayrı karyede toplu açılış gerçekleştirildi. Bunlardan en dikkat çekenler ise Gana sınırındaki Napole ve Mali sınırına yakın bölgedeki Nango’da gerçekleşti. Napole’deki açılışın ardından çocuklara hediyeler dağıtıldı, heyet ile bölge halkı uzun süre fikir alışverişinde bulundu. Nango’da heyeti karşılamak için oluşturulan yaklaşık bin kişi uzun bir sıra oluşturarak tekbir sesleriyle duygu dolu anlar yaşattı.

MİSYONERLİĞE KARŞI TEBLİĞ HALKASI

8 farklı noktaya açılan medreselerde şu anda 1306 talebemiz Kur’an eğitimi alıyor. Yüzde 60’ı Müslüman olan ülkede İslam ise her gecen gün yayılmaya devam ediyor. Misyonerlik çalışmalarının bir çok noktada net bir şekilde görüldüğü ülkede Türkiye’nin destekleriyle açılan medrese ve mescitler ülke halkı ve İslami çalışmalar adına önemli bir yer teşkil ediyor.

Kaynak: Muslim Port

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 21:39
  1. Burkina Faso
  2. Batı Afrika ülkesi Burkina Faso
  3. İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu
  4. 15 Temmuz Şehitleri
  5. Afrika

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