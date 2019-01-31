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"Afrika Okumaları" başlıyor

"Afrika Okumaları" Program Koordinatörü Umut Çağrı Sarı:- "Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler' sloganı ile yola çıkan Türkiye'nin Afrika politikasına katkı sağlayacak bilgiyi üretmek istiyoruz"

31 Ocak 2019 Perşembe 11:54
"Afrika Okumaları" başlıyor

İSTANBUL (AA) - Afrika Okumaları Program Koordinatörü Umut Çağrı Sarı, "Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler' sloganıyla yola çıkan Türkiye'nin Afrika politikasına katkı sağlayacak bilgiyi üretmek istiyoruz." dedi.

Sarı, yaptığı açıklamada, Afrika-Türkiye İnisiyatifi (ATİ) himayesinde gerçekleştirilen "Merhaba Afrika Projesi" kapsamında nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye yönelik okuma ve seminer programı "Afrika Okumaları" hakkında bilgiler verdi.

Projenin Şubat ayında başlayacağını dile getiren Sarı, programda Afrika ile ilgili temel eserlerin okunmasının yanı sıra, Afrika uzmanlarının da seminerler vereceğini söyledi.

Sarı, katılımcılardan başarılı olanların, saha tarama çalışması olan "Merhaba Afrika Projesi" kapsamında Afrika ülkelerinde incelemelerde bulunabileceğini belirtti.

Türkiye'de 2005'in Afrika Yılı ilan edildiğini hatırlatan Sarı, "2010'da Afrika Strateji Belgesi'nin yayımlanmasıyla devam eden Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki dostluk bağlarının kuvvetlendirilmesinin hedeflendiği süreçte, Afrika ülkeleri ile Türkiye arasındaki ekonomik, sosyal, kültürel ve diplomatik ilişkiler hızla gelişiyor. Ancak bu vizyona uygun yeterli insan kaynağı mevcut değil. Onun için geniş bir ekiple icra ettiğimiz saha çalışmasını Afrika Okumaları ve seminer programı ile zenginleştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Sarı, Türkiye ve Afrika ilişkilerinin derinleştirilmesi ve kuvvetlendirilmesine katkıda bulunmak istediklerine dikkati çekerek, "Afrika'nın Sorunlarına Afrikalı Çözümler' sloganı ile yola çıkan Türkiye'nin Afrika politikasına katkı sağlayacak bilgiyi üretmek, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında yapılacak iş birlikleri sonucunda elde edilecek kazancın bütün taraflar için dengeli ve maksimum olmasına yönelik faaliyetler yapmak için bu çalışmayı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Program hakkında

Afrika çalışması yapan kurumlar arasında ağ kuran ve koordinasyon çalışması yapan ATİ, Türkiye-Afrika ülkeleri ilişkilerini sağlıklı bir zemine oturtacak sürekli ve doğru veri akışını temin etmek için bir sene önce saha tarama çalışması olan "Merhaba Afrika" projesini başlatmıştı.

Cihangir İşbilir'in danışmanlığını yaptığı proje kapsamında yüzü aşkın kişinin katılımıyla saha, rapor, analiz ve medya ekibi oluşturuldu.

Alan uzmanı yetiştirmenin de hedeflendiği projenin ikinci senesinde "Afrika Okumaları" ile Afrika uzmanları yetiştirilecek.

Başarılı öğrenciler Afrika ülkelerindeki saha çalışmasına katılabilecek. Türkiye'de eğitim gören Afrikalı öğrencilerin de destekleyeceği çalışma, Şubat ayının ikinci haftası başlayacak.

Programa başvurular www.merhabaafrika.org adresinden yapılabiliyor.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 11:54
  1. Afrika Okumaları
  2. Cihangir İşbilir
  3. Umut Çağrı Sarı

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