Afrika, Kovid-19 salgınında 4. dalgayla karşı karşıya

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, haftalık basın toplantısında, Morityus'un şu anda 5. dalgayı deneyimlediğini, kıtadaki 11 ülkenin ise 4. dalgayla yüz yüze olduğunu söyledi.

Kıta genelinde 8,6 milyon vaka görüldüğünü ve hayatını kaybedenlerin sayısının 222 bine ulaştığını belirten Nkengasong, aşılama çalışmalarına hız verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Nkengasong, şimdiye dek kıtaya 403 milyon doz aşı geldiğini ancak 222 milyon doz aşının kullanıldığını dile getirdi.

Kıta nüfusunun yüzde 9,89'unun kısmi olarak aşılandığını kaydeden Nkengasong, tam aşılananların sayısının ise yüzde 6,66 olduğunu bildirdi.

Afrika'da en fazla aşılamanın yapıldığı ülkeler ise Mısır ve Fas oldu.