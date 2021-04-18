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Korona Virüs Afrika kıtasında vaka sayısı 4 milyon 460 bini geçti
Korona Virüs

Afrika kıtasında vaka sayısı 4 milyon 460 bini geçti

Afrika'da, Kovid-19 salgınında, vaka sayısı 4 milyon 460 bini aştı. Kara Kıta'da en fazla vaka, Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 16:14:00 -
Afrika kıtasında vaka sayısı 4 milyon 460 bini geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, virüs nedeniyle kıtada 117 bin 969 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayısının 4 milyon 460 bin 664'e yükseldiği kıtada, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 980 bin 893'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Etiyopya, Mısır ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı ise Güney Afrika Cumhuriyeti ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Başkanı John Nkengasong, aşılamanın hemen hemen tüm ülkelerde başladığını ancak Hindistan Serum Enstitüsüne getirilen ihraç izni yüzünden ikinci doz AstraZeneca aşılarının ne zaman teslim edileceğini bilemediklerini belirtmişti.

Yaklaşık 1,3 milyar nüfusa sahip Afrika'da, şimdiye kadar sadece 14 milyon doz aşı yapıldı.

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