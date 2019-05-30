0553 313 94 23

Afrika kıtasal ticaret bölgesi anlaşması yürürlükte

Kıtayı tek bir pazar haline getirmeyi amaçlayan anlaşma bugün yürürlüğe girdi

30 Mayıs 2019 Perşembe 13:48
Afrika kıtasal ticaret bölgesi anlaşması yürürlükte

ADDİS ABABA (AA) - Afrika Birliği Ticaret ve Sanayi Komiseri Albert Muchanga, Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) anlaşmasının yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Muchanga, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, tarihi bir dönüm noktasında olduklarına işaret ederek, anlaşmanın bugün itibarıyla yürürlüğe girdiğini belirtti.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed de anlaşmanın 18 ay gibi rekor bir sürede yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, 1,2 milyar insan ile dünyanın en büyük ticari pazarının devreye girdiğini bildirdi. Muhammed, “Bugün, arzuladığımız Afrika için tarihi bir zafer.” ifadesini kullandı.

Serbest pazarın tam olarak 7 Temmuz’da işlev kazanacağı kıtada, bu tarihe kadar işleyişin detayları üzerinde çalışılacak.

Son olarak Burkina Faso’nun onayladığı ve toplamda 24 ülkenin onay verdiği anlaşma için 55 Afrika Birliği ülkesinden 22'sinin imzası gerekiyordu.

AfCFTA anlaşması, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurulduğundan bu yana en fazla ülkenin katılım gösterdiği serbest ticaret bölgesi anlaşması olma özelliğine sahip bulunuyor.

1,2 milyar insanın yaşadığı ve 2,5 trilyon dolar gayri safi yurt içi hasılaya sahip birliğe üye ülkelerin anlaşmayı uygulamaya geçirmesi halinde kıta, ekonomik entegrasyonda büyük başarı elde edilmiş olacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 13:48
  1. AfCFTA
  2. Afrika
  3. Ticaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Motosiklet sürücüsü yaralandı
    1. Motosiklet sürücüsü yaralandı
    2. Yabancı uyruklu şahsın düşürdüğü çanta..
    3. Aksaray’da trafik kazası: 1 ölü
    4. (Özel) Darp edilen kadın icra memuru..
    5. Bakanlıktan bayramda sağlıklı sofra..
    6. Şaphane’de halk iftarı yoğun katılımla..
    7. 1. Akıl ve Zeka oyunları öğrencileri..
    8. Aylardır onarılmayan bariyerler..
    9. Amerikan kurnazlığı!
    10. Avrupa ülkesinde oylar yeniden sayılacak
    11. Sokakta maganda kurşunuyla ölen..
    12. SMA, ALS gibi nadir görülen..
    13. Alanya'daki kardeş cinayetinin kamera..
    14. Temizlik için indiği kuyuda mahsur..
    15. Gençlerbirliği’nde İbrahim Üzülmez..
    16. Kartal Belediyesi’nden geleceğin spor..
    17. Vali Deniz, bayram öncesi trafik..
    18. Muhabirin 7 yıllık Suriye anıları..
    19. Cizre aşevi her gün 200 aileye sıcak..
    20. Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı:..
    21. Elbirliği Sektörü’nde rekor teslimat
    22. Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri..
    23. Kuzey Irak şehidine son görev
    24. Aynur Engin: Türkiye'de 10 bin 562..
    25. Cumhuriyet Ortaokulu "English Magazine..
    26. Başkan Gülsoy’dan Kadir Gecesi Mesajı
    27. Bursa iş dünyasından Dündar’a hayırlı..
    28. AYM kararını verdi! İstifa edenlere..
    29. Sigara mesaneye de düşman
    30. Türk Kızılayından 250 çocuk ve..
    CHP'li Ekrem İmamoğlu ikna edemeyince neden böyle sinirleniyor! Fehmi Koru ipuçlarını verdi
    CHP'li Ekrem İmamoğlu ikna edemeyince neden böyle sinirleniyor! Fehmi Koru ipuçlarını verdi
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    Neyi gizliyorsun Ekrem?
    CHP’nin adayına açık sorular
    CHP’nin adayına açık sorular
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Sapkın Pedofili yazarı Şevki’den itiraf gibi açıklama: Ben onu eğer yaşamazsam, yazamam
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı
    Emekli hâkim ve iki avukat kızını cin çarptı

    Günün Karikatürü

    30 Mayıs 2019
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Ekrem İmamoğlu’nun tokatladığı vatandaş konuştu!
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'
    Milli füze BORA Yunanistan'ı korkuttu... 'Atina, Selanik Tehdit altındayız'