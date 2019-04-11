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Afrika Birliği'nden Sudan açıklaması

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed:- "Afrika Birliği'nin görüşü, Sudan'ın karşılaştığı zorluklara uygun cevabın ordunun yönetimi devralması olmadığıdır"

11 Nisan 2019 Perşembe 20:11
Afrika Birliği'nden Sudan açıklaması

ADDİS ABABA (AA) - Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Sudan'daki siyasi gelişmelerin yakından takip edildiğini belirterek, ülkedeki mevcut sıkıntıların çözümünün ordunun yönetimi üslenmesi olmadığını ifade etti.

Muhammed, yaptığı yazılı açıklamada, Sudan'da anayasanın askıya alınması, meclisin dağıtılması, iki yıllık geçiş hükümetinin kurulması ve Ömer el-Beşir'in tutuklanması gibi gelişmelerin yakından izlendiğini bildirdi.

"Afrika Birliği'nin görüşü, Sudan'ın karşılaştığı zorluklara uygun cevabın ordunun yönetimi devralması olmadığıdır." değerlendirmesinde bulunan Muhammed, anayasaya aykırı şekilde yapılan iktidar değişimlerini kınayan ve birlik tarafından 2000'de kabul edilen Lome Deklarasyonu'nu hatırlattı.

- Üyeliği askıya alınabilir

Muhammed ayrıca Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi'nin hızlı şekilde toplanarak durumu ele alıp uygun kararları alacağını belirtti.

Askeri darbelere açık şekilde karşı çıkılan Lome Deklarasyonu'nda, darbelerin yaşandığı ülkelerde sivil yönetim tesis edilene kadar üyeliğin askıya alınacağına vurgu yapılıyor.

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, bugün devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.



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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 20:11
  1. Afrika Birliği
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