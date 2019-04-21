Afrika Birliği, geçiş döneminde Sudan'a destek olmaya hazır

HARTUM (AA) - Afrika Birliği, geçiş sürecinin güvenliğinin sağlanması ve sivil bir hükümetin kurulması için Sudan'la birlikte çalışmaya hazır olduğunu açıkladı.

Askeri Geçiş Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki, başkent Hartum'da Sudan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile bir araya geldi.

Ülkede yaşanan siyasi krizin tarafları arasında bazı anlaşmazlıkların bulunduğuna ve bunların çözümü için daha fazla çabaya ihtiyaç olduğuna işaret eden Faki, "Geçiş sürecinin güvenliğinin sağlanması ve sivil bir hükümetin kurulması için Sudan'la birlikte çalışmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Sudan'ı, Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi'nin talebi doğrultusunda ziyaret ettiğini aktaran Faki, bu kapsamda Askeri Geçiş Konseyi Siyasi Komitesi, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiğini kaydetti.



Ziyaretle, tüm tarafları dinleyerek siyasi ve toplumsal güçlerle silahlı kuvvetler ve Askeri Konsey arasında mutabakata varılmasını amaçladığını dile getiren Faki, ziyaretin sonucuyla ilgili Barış ve Güvenlik Konseyi'ne rapor sunacağını dile getirdi.

Nijerya'nın Afrika Birliği Daimi Temsilcisi ve Addis Ababa Büyükelçisi Bankole Adeoye, 15 Nisan'da Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi Toplantısı'nın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugünden itibaren 15 gün içerisinde yönetimin sivil bir hükümete devredilmesini talep ediyoruz. Bu yapılmazsa Sudan'ın Afrika Birliği üyeliği otomatik olarak askıya alınacak." ifadesini kullanmıştı.



Sudan'da 19 Aralık’ta ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin, hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi ve başkentteki ordu karargahı önünde yoğun katılımlı gösterilerin ardından ordunun 11 Nisan Perşembe günü yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.



Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu, iki yıllık geçiş döneminin başladığını ve Ömer el-Beşir'in tutuklandığını duyurmuştu. Ancak bin Avf, Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.



