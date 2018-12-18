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Afrika-Avrupa İş Birliği Forumu'nda "Çin tartışması"

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker: - "Avrupa'nın Afrika'da Çin ya da başka aktörlere oranla çok daha görünür olduğunu göreceksiniz. Doğrudan yatırım ve ticari alışveriş açısından biz Afrika'da bir numarayız. Bütün çalışmalara baktığımız zaman bizim Çin'den daha iyi olmak durumunda değil, daha iyi olduğumuzu görürsünüz"- Afrika Birliği Konseyi Başkanı Musa Faki Muhammed: - "Afrika, Afrikalılara aittir. Afrika, Çin, Avrupa ya da ABD'nin karşı karşıya geldiği boş bir alan değildir"

18 Aralık 2018 Salı 18:46
Afrika-Avrupa İş Birliği Forumu'nda "Çin tartışması"

VİYANA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa'nın doğrudan yatırımları ve ticaret ilişkisiyle Çin ya da başka aktörlere oranla Afrika'da çok daha görünür olduğunu belirterek, "Bütün çalışmalara baktığımız zaman bizim Çin'den daha iyi olmak durumunda değil, daha iyi olduğumuzu görürsünüz." dedi.

Avrupa-Afrika İş Birliği Forumu çerçevesinde düzenlenen ortak basın toplantısında Konuşan AB Komisyonu Başkanı Juncker, her iki tarafın bu yıl içinde ikinci kez bir araya gelerek daha fazla iş imkanı ve kalıcı yatırımlara yönelik görüşmeler gerçekleştirmesinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Juncker, özellikle bu alanda iş dünyasının önemli temsilcilerinin toplantı vesilesiyle görüşmeler yapmasını siyasi adımlardan daha önemli bulduğunu vurguladı.

Forum öncesi AB olarak hazırlıklar yaptıklarını belirten Juncker, yatırımların teşvik edilmesi için yaklaşık 44 milyar avroluk bütçe oluşturulduğunu, bu meblağın ciddi bir kısmının halihazırda kullanımda olduğunu ifade etti.

- Avrupa-Afrika arasında iki ekonomik anlaşma

Juncker, toplantı çerçevesinde taraflar arasında iki anlaşmanın imzalandığını duyurarak, 75 milyon avroluk fonuyla küçük ve orta ölçekli işletmelerin yatırımlarını garanti altına alan anlaşmanın 800 bin kişiye iş imkanı sunacağına işaret ederek, imzalanan diğer anlaşmanın ise Afrika için kıtalar arası serbest ticaret bölgesi oluşturulmasına yönelik olduğu, bu projenin de yaklaşık 50 milyon avroluk bütçesinin bulunduğu bilgisini paylaştı.

- "Biz Çin'den daha iyiyiz"

Çinin Afrika’daki etkinliğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Juncker, "Avrupa’nın Afrika’da yaptıklarına baktığımız zaman, Avrupa’nın bölgede Çin ya da başka aktörlere oranla çok daha görünür olduğunu göreceksiniz. Doğrudan yatırım ve ticari alışveriş açısından biz Afrika'da bir numarayız. Bütün çalışmalara baktığımız zaman bizim Çin’den daha iyi olmak durumunda değil, daha iyi olduğumuzu görürsünüz." yorumunda bulundu.

- "Afrika, Afrikalılara aittir"

Afrika Birliği Konseyi Başkanı Musa Faki Muhammed, Afrika'nın Avrupa, Çin ve ABD gibi birçok ortağının bulunduğunu, önemli olanın taraflar arasında uygun şartların tesis edilerek, yapılacak iş birliğinin bölgeye sağlayacağı katkı olduğunu belirtti.

Muhammed, Afrika'da Çin ya da Avrupa'nın çalışmalarına ilişkin tartışmaya tepki göstererek, "Afrika, Afrikalılara aittir; Afrika, Çin, Avrupa ya da ABD’nin karşı karşıya geldiği boş bir alan değildir." görüşünü paylaştı.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame de Afrika'ya Afrikalı bakışıyla baktıklarını, Çin, Avrupa ya da ABD bakış açısıyla bakmadıklarını söyledi.

Kagame, Afrika'nın birçok alandaki potansiyeliyle farklı ortaklık ve iş birlikleri oluşturmaya çalıştığına, bu yönedeki bütün girişimlerin "kazan kazan anlayışına" dayalı olduğuna dikkati çekti.

Çin'in ya da Avrupa'nın Afrika'ya ne sunduğundan ziyade, bölgede ilerlemeyi sağlayacak reformlara odaklanılması gerektiğini vurgulayan Kagame, şöyle devam etti:

"Avrupa ve Afrika arasında daha önce yapılan görüşme ve iş birliklerinin sonucunda daha fazla kazanımlar elde edebilir ve bugün farklı konuları konuşuyor olabilirdik. Eğer yatırımcılar yatırımlarını sürdürmüş ve Avrupalılar, Afrikalıları yalnız alan taraf olarak değil de eşit ortaklar olarak görseydi, bugünkü toplantımızda daha farklı şeyleri konuşuyor olurduk. Ancak burada yalnız sorumluluğu Avrupa ya da Çinlilere yüklemek doğru bir yaklaşım olmaz. Özeleştiri yapmamız gerekiyor ve sorumluluk içinde hareket ederek Afrika’da olumlu adımlar atılması için çaba sarf etmemiz gerekiyor."

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, AB'nin dünya genelinde en büyük yatırımcı bölge olduğunu belirterek, "Çin'in Afrika'da yatırımları gün geçtikçe artıyor ancak bu alanda sağlıklı rekabetin önemli olduğunu düşünüyorum. Afrika, Çin ve Avrupalı yatırımcılar arasındaki rekabetin bölgeye katkı sağlayacağı görüşündeyim." diye konuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 18:46
  1. Afrika-Avrupa İş Birliği Forumu’nda “Çin tartışması”
  2. Başkanı Jean-Claude Juncker
  3. Başkanı Moussa Faki Mahamat
  4. Viyana

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