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AFP ajansı duyurdu! Ünlü CEO hayatını kaybetti

Uluslararası haber ajansı AFP, Otomotiv devi Fiat Chrysler Grubu’nun (FCA) 66 yaşındaki CEO’su Sergio Marchionne’nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:06
AFP ajansı duyurdu! Ünlü CEO hayatını kaybetti

İtalyan otomotiv devi Fiat Chrysler'in kötüleşen sağlık durumu nedeniyle görevden alınan eski üst yöneticisi Sergio Marchionne'nin hayatını kaybettiği bildirildi.
Şirketin sahibi İtalyan Agnelli ailesine ait Exor Holding'ten yapılan açıklamada, ay başında İsviçre'nin Zürih kentinde omzundan geçirdiği ameliyatın ardından sağlığı kötüye giden 66 yaşındaki Marchionne'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Efsane Ceo'nun hayatını kaybetmesine ilişkin Exor'un açıklamasında, "Exor Holding, Sergio Marchionne'nin ölümünü derin bir üzüntüyle öğrenmiştir" ifadesini kullanılırken, açıklama şöyle sürdü: "John Elkann ölüm hakkında, "Bence bize bıraktığı mirasa değer vermenin en iyi yolu, en iyi başardığı işlerden olan açıklık ve insani değerler sorumluluğu konusunda kendimizi daha fazla ilerletmektir. Ailem ve ben ona yaptıkları için her zaman minnettar olacağız."

Marchionne'nin ameliyat sırasında yaşanan bir komplikasyondan ötürü kalp krizi geçirdiği ifade edildi.

2004'TE KATILMIŞTI

Fiat Chrysler'in varisi John Elkann, "Maalesef korktuğumuz şey yaşandı. Dostumuz Sergio Marchionne hayata veda etti" ifadelerini kullandı.

Şirketin yönetim kurulu, Marchionne'nin sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine cumartesi günü yaptığı acil toplantıda şirket bünyesinde Jeep markasını yöneten Mike Manley'i onun yerine getirmişti.

Fiat'a 2004'te katılan 66 yaşındaki Marchionne, şirketin iflas halindeki Amerikan otomotiv devi Chrysler'i bünyesine katma sürecinde kilit rol oynamıştı.

Otomotiv sektörünün en saygı duyulan yöneticilerinden olan Marchionne, 2014 yılında Fiat Chrysler'in hissedarı olduğu lüks otomobil markası Ferrari'nin de yöneticiliğini üstlenmişti.

 

 

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:06
  1. Sergio Marchionne
  2. Fiat Chrysler Grubu

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