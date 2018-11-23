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Afişleri sosyal medyaya düştü! İşte AK Parti'nin İstanbul adayı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddiası gündemdeyken sosyal medyaya afişleri düştü.

23 Kasım 2018 Cuma 22:54
Afişleri sosyal medyaya düştü! İşte AK Parti'nin İstanbul adayı

 yeniakit.com.tr 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İstanbul adaylığına kesin gözüyle bakılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım arasında yarınki aday tanıtım toplantısı öncesinde yoğun bir temas trafiği yaşandı.

Afişleri sosyal medyaya düştü

Binali Yıldırım'ın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddiasını güçlendiren bir de fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğraftaki afişte Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak tanıtılması dikkat çekti.

 

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 22:54
  1. Binali Yıldırım
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı
  3. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı
  4. İstanbul Büyükşehir Belediye adayı

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