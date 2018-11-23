Afişleri sosyal medyaya düştü! İşte AK Parti'nin İstanbul adayı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İstanbul adaylığına kesin gözüyle bakılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım arasında yarınki aday tanıtım toplantısı öncesinde yoğun bir temas trafiği yaşandı.

Afişleri sosyal medyaya düştü

Binali Yıldırım'ın AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddiasını güçlendiren bir de fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğraftaki afişte Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak tanıtılması dikkat çekti.