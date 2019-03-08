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"Afife" balesi bu sezon son kez sahnede

Antalya DOB'da ilk Türk kadın tiyatro sanatçısı Afife Jale'nin hayatı anlatan "Afife" balesi bu sezon son kez sahneye konulacak

08 Mart 2019 Cuma 14:30
"Afife" balesi bu sezon son kez sahnede

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Afife" balesini bu sezon son kez sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, ülkenin ilk Türk kadın tiyatro sanatçısı Afife Jale'nin hayatı üzerine kurulu "Afife" modern balesi, 12 Mart'ta bu sezon son kez sahneye konulacak.

Libretto ve koreografisini Beyhan Murphy, müziklerini ise Turgay Erdener'in yaptığı eserde orkestrayı Hakan Kalkan yönetiyor. Eserin dekoru Adnan Öngün, kostümü Bahar Korçan, ışığı Beyhan Murphy ve Taner Aydın, ışık realizasyonu ise Mustafa Eski tarafından hazırlandı.

İki perde olarak sahnelenen eserde "Afife"yi Selin Berkmen, "Altın Afife"yi İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Zuhal Karaca, "Kırmızı Afife"yi Esra Taner, "Mor Afife"yi Öykü Ertürk, "Gümüş Afife"yi Iaroslava Volkova, "Ziya"yı Artur Ivanov, "Nazır"ı Burak Özbek, "Dr. Suat"ı Umut Çaltekin ve "Selahattin Pınar" rolünü Tolga Burçak canlandıracak.

Afife Jale'nin hayatının dört döneminin anlatıldığı eserde bu dönemler dört ayrı dansçı tarafından canlandırılıyor.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:30
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