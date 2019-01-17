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Afganlılar yakalanan göçmenler arasında ilk sıraya yerleşti

Yaşanan iç savaşlar, güvenlik ve ekonominin giderek kötüleşmesi nedeniyle ülkelerini terk edip Avrupa'ya ulaşmaya çalışmak için ülkemizi basamak olarak kullanan göçmenler arasında Türkiye'de yakalanan göçmenler arasında ilk sırada Afgan göçmenleri yer alıyor.

17 Ocak 2019 Perşembe 12:47
Afganlılar yakalanan göçmenler arasında ilk sıraya yerleşti

 Göksel Çağlav  Ankara 

Türkiye’de yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2014 yılından bu yana yıllara göre kademeli olarak artış göstermeye devam ediyor. Ortadoğu yaşanan iç savaşlar ve Afganistan'daki güvenlik ve ekonominin giderek kötüleşmesi nedeniyle, yasadışı göçmenler güvenli ve daha iyi bir yaşam için ülkelerini terk ederek Avrupa’ya ulaşmak için Türkiye’yi basamak olarak kullanıyor. Hem karayoluyla hem de son dönemlerde Ege Denizi ve Akdeniz üzerinden Avrupa ülkelerine ulaşmak amacıyla kayık, kiralık tekne ve şişme botlar kullanan göçmenlerin göç rotası Türkiye üzerinden geçiyor.

2014 yılından bugüne kadar artarak devam eden yasadışı göç trafiğinde Türkiye’ye gelen göçmenlerin büyük bir bölümünü Afganlar oluşturuyor. Suriye’de yaşanan iç savaşın başlamasıyla Suriyeliler başı çekerken, Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla bölgede güvenli bölgeler oluşturmasıyla Suriyeli yasadışı göçte azalma kaydedildi. Afganlar ise geçen yıl itibariyle birinci sıraya oturdu. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de yakalanan düzensiz göçmen sayısında da birinci sıraya 100 bin 841 kişiyle Afganistan uyruklu göçmenler yer aldı. 2. sırada 50 bin 438 kişiyle Pakistanlı göçmenler yer alırken, Suriyeli düzensiz göçmenler 34 bin 53 kişiyle 3. sıraya geriledi.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 12:47
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  8. yasadışı göç trafiği
  9. Afganlar
  10. iç savaş
  11. Fırat Kalkanı
  12. Zeytin Dalı
  13. Türkiye’de yakalanan düzensiz göçmen sayısı
  14. Pakistanlı göçmenler
  15. Suriyeli düzensiz göçmenler
  16. Afganistan uyruklu göçmenler

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