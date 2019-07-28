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Afganlılar bir genci muşta ile yaralayınca ortalık savaş alanına döndü

Erzurum’da bir grup Afganlı bir vatandaşı muşta ile yaralayınca ortalık savaş alanına döndü.

28 Temmuz 2019 Pazar 21:09
Afganlılar bir genci muşta ile yaralayınca ortalık savaş alanına döndü

Erzurum’da bir grup Afganlı bir vatandaşı muşta ile yaralayınca ortalık savaş alanına döndü. Kaçan Afganlıları halkın elinden polis güçlükle kurtardı.



Edinilen bilgilere göre olay, saat 19.00 sıralarında Yakutiye Kent Meydanı’nda gerçekleşti. Bir gurup Afganlı 20 yaşındaki Ö.F.Ö. ile sebebi öğrenilemeyen bir nedenden tartışmaya başladı. Tartışma sonrasında Afganlı genç cebinde çıkardığı muşta ile Ö.F.Ö.’nün göz bölgesine vurdu. Ö.F.Ö.’nün kaşı ve gözünde yarılma meydana geldiğini gören Afganlılar hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ellerindeki bezlerle Ö.F.Ö.’nün yüzüne tampon yaparak ilk müdahaleyi yaptı. Ardından olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri genci Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırdı. Kaçan Afganlıları kıskıvrak yakalayan polisi gören vatandaşlar Afganlıları linç etmek istedi. Polisin uzun uğraşları sonucu tepkili vatandaşlar olay yerinden güçlükle uzaklaştırıldı.



Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Ö.F.Ö.’nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 21:09
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