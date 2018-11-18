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Soylu: John Bass Afganistan'a gittikten sonra düzensiz göç arttı

Ankara’da Eylül 2014’den Ekim 2017’ye kadar ABD Büyükelçisi olarak görev yapan ve halen ABD’nin Afganistan Büyükelçisi görevini yürüten John Bass, Afganistan'dan Türkiye'ye göçü arttırdı. isim vermeden Bass'ı eleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Afganistan kaynaklı düzensiz göç ne zaman artmıştır? O adam oraya gittikten sonra." dedi.

18 Kasım 2018 Pazar 14:01
Soylu: John Bass Afganistan'a gittikten sonra düzensiz göç arttı

Ankara’da Eylül 2014’den Ekim 2017’ye kadar ABD Büyükelçisi olarak görev yapan ve halen ABD’nin Afganistan Büyükelçisi görevini yürüten John Bass Türkiye'de 3 yıl görev yapmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bass'ı isim vermeden eleştirerek "Amerika’nın Afganistan’daki Büyükelçisi kimdir? 15 Temmuz darbesindeki Büyükelçidir. (John Bass) Peki, bir soru daha: Afganistan kaynaklı düzensiz göç ne zaman artmıştır? O adam oraya gittikten sonra." dedi.

Soylu, bakanlığın 2018 bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, şunları söyledi:

"Bunun menşei Amerika'dır"

“Güya Afganistan’a barış getirdiler. Türkiye burada doğu sınırları açısından ciddi bir göç baskısı altındadır, bunun menşei de Amerika’dır. Bu kadar açık ve net, çok net söylüyorum. Afganistan’ı kim idare ediyor? Kim yönetiyor Afganistan’ı?

"90 bin düzensiz göçmen geldi"

Düzensiz göçmen sayısı 45 bin 259 iken bu sayı 2018’de 90 bin 334 olmuştur. Afganistan kökenliler ağırlıklı olmak üzere bu yıl illegal giriş yapan yabancılardan 49 bin 523 kişi sınır dışı edilmiştir. Gittiğimiz heyetlerin hepsine söylüyorum: Amerika’ya baskı kurun, Afganistan’daki bu regülasyonu ortaya koysun, bu kadar açık ve net çünkü size bir rakam daha vereyim:

"26 bin afganlıyı aldık"

Şu anda Ege Denizi’nden karşıya geçerken yakaladığımız göçmenlerin yüzde 45’i Afganlılardır ve size bir rakam daha vereyim, biz bu konuda dünyada yapılmayan bir işi gerçekleştirdik, bunu da Afgan Hükûmetiyle beraber yaptık: Şu ana kadar, bakın, 65 Afganlının Afganistan’a gitmesi konusunda Almanya’da Hükûmet krizi çıktı; İçişleri Bakanı, Başbakan, takip ettiniz. İngiltere İçişleri Bakanı göç meselesi yüzünden istifa etti.

Biz 26 bin Afganlıyı hem de hiçbirinin burnu kanamadan buradan aldık, charter’la, normal tarifeli seferlerle Afganistan’a götürdük şu son yedi, sekiz ay içerisinde. Bu, göç konusunda çok başarılı bir operasyondur, kimsenin de ruhu duymadı ve bunu Afganistan’la birlikte yaptık."

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 14:01
  1. Ankara
  2. afganistan
  3. GÖÇMEN
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  5. Süleyman Soylu

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