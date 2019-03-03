0553 313 94 23

Afganlar ülkelerinin kültürünü tanıttı

Eskişehir Afganlar Birliği ve Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Afgan Kültür Tanıtım Günü’ gerçekleştirildi.

03 Mart 2019 Pazar 12:34
Afganlar ülkelerinin kültürünü tanıttı

Eskişehir Afganlar Birliği ve Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği (YUDER) tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Afgan Kültür Tanıtım Günü’ gerçekleştirildi.


Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen programa Eskişehir Göç İdare Müdürü Gökhan Akyıldız, YUDER Başkanı Nihat Demir, Eskişehir Afganlar Birliği Başkanı Parwiz Naseri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Eskişehir’de eğitim gören Afganistanlı öğrenciler, uluslararası kurma statü bünyesi çerçevesinde Eskişehir’de bulunan Afgan aileleri ve diğer ülkelerden gelen yabancı öğrenciler katıldı.


Yaklaşık 800 kişinin katılımıyla gerçekleşen programda Afgan yöresel elbise şovları yapıldı. Yerel dansların da sergilendiği etkinlikte gelen misafirler büyük coşku yaşarken, söylenen şarkı, şiir ve hikayelerle öğrenciler de Afgan kültürünü tanıttı. Düzenlediği programda Eskişehir Afganlar Birliği Başkanı Parwiz Naseri yaptığı konuşmada uluslararası kurma statü bünyesinde Afganistan’dan gelen mültecilere yer verdiği için Türkiye’ye teşekkür etti. Naseri, "Bugün biz Afganlar olarak Eskişehir’de bu programı düzenliyoruz. Amacımız tüm kardeşlerimizi bir araya getirip birlik ve beraberliğini ilan etmekti. Kültürümüzün bir parçası olsa da dünyaya anlatmaktır. Afganistan’ın nasıl ki tarihi, medeniyeti ve kalbi zengin ise kültürü de zengindir. Tabi bunu biz bir ya da iki program ile anlatamayız. Ancak küçük bir parçasını gözden geçirebiliriz" şeklinde konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 12:34
  1. kültür
  2. sergi
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kozlu'daki grizu faciasının 27. yılı
    1. Kozlu'daki grizu faciasının 27. yılı
    2. Bakan Kasapoğlu, Muğla’da öğrenci..
    3. Kepçe operatörü fark etmedi, kadını..
    4. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2019..
    5. Mısır’da dokuz çiçek
    6. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2017..
    7. İran sınırında buz pateni keyfi
    8. Doğalgaz dolum istasyonunda korkutan..
    9. 27 yıl oldu bunlar yaşanılalı bu..
    10. Denizli sanayisi önemli bir ismini..
    11. İzmir'de 44 düzensiz göçmen daha..
    12. Ankara’da yaşayan Kuzaycalıların..
    13. U23 Grekoromen Milli Güreş Takımı..
    14. Otomobil sinyalizasyon direğine..
    15. Bakan Kasapoğlu’ndan Emre Zafer..
    16. Milli taekwondoculardan ABD’de 4 altın..
    17. 2 Eylül Gençlik Merkezi açıldı
    18. Irak’ta 4 milyon göçmen evlerine geri..
    19. Ferrero fındık’tan Türkiye’ye 150..
    20. Başkan Ataç, vatandaşların davetini..
    21. Kardaki toynak izleri hırsızlık..
    22. Afganlar ülkelerinin kültürünü tanıttı
    23. İYİ Partili belediye başkanı kendisine..
    24. Başkan Özgökçe’den ‘Deprem Haftası’..
    25. Tütüncü, “Kepez Türkiye’ye ilham..
    26. Beyoğlu’nda “Dünya Kadınlar Günü..
    27. Çaldıran’da 80 yerleşim yeri ulaşıma..
    28. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın..
    29. Alan, "31 Mart Zonguldak’ın miladı..
    30. MKE Ankaragücü’nün acı günü
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Erdoğan'dan HDP'lilere sert sözler! "Sizin bu ülkede yeriniz yok, yallah Kürdistan'a"
    Rusların gözü Türkiye'de! "Kararı ABD değil, Erdoğan verecek"
    Rusların gözü Türkiye'de! "Kararı ABD değil, Erdoğan verecek"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Mavi Vatan Yunanistan'a büyük korku saldı! "Tatbikat Yunanistan'ı işgal provası"
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Polis memuruna dinlenme tesisinde silahlı saldırı! Tam 7 kurşun isabet etti
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz
    Çok net konuştu: Bu parti tutmaz

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Türk sporunu yasa boğan kaza: Ölü ve yaralılar var
    Mars'ta büyük keşif! Kanıt bulundu
    Mars'ta büyük keşif! Kanıt bulundu