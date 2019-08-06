Afganistanlı kaçak göçmene darp iddiası Bulgaristan tarafından darp edilen 1 göçmen zorla Türkiye’ye gönderildi.

Bulgaristan tarafından darp edilen 1 göçmen zorla Türkiye’ye gönderildi.

Alınan bilgiye göre; Kırklareli Demirköy ilçesine bağlı Avcılar köyünde55. Mekanize Piyade Tugayı 5.Hudut Tabur Komutanlığı denetimleri sırasında darp edilen 1 göçmen yakalandı. 5 ay kadar önce yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığını, yasadışı yollardan Bulgaristan sınırını geçtiğini, Bulgaristan polisine yakalandığını, değerli eşyaların alınıp darp edildikten sonra Türkiye’ye geri gönderildiğini beyan etti. Pehlivanköy G.G.M.’ye teslim edildi.

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