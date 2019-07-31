Afganistan’ın Herat eyaletinde yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otobüsün geçişi sırasında patlaması sonucu en az 34 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
Afganistan’ın Herat eyaletinde yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otobüsün geçişi sırasında patlaması sonucu en az 34 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:07
Afganistan’ın Herat eyaletinde yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otobüsün geçişi sırasında patlaması sonucu en az 34 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.
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