Afganistan'ın başkenti Kabil'de intihar saldırısı, 3 ölü!
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen intihar saldırısında 3 kişinin öldüğü bildirildi. Saldırıyı henüz herhangi bir örgüt üstlenmedi.09 Eylül 2018 Pazar 17:10
Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Haşmet Stanikzey, intihar eylemcisinin, başkentin Selim Karvan bölgesinde Afganistan mücahit komutanlarından Ahmet Şah Mesut'un ölüm yıl dönümü nedeniyle yürüyüş yapanları hedef aldığını açıkladı.
Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Stanikzey, 14 kişinin yaralandığını söyledi.
Stanikzey, bir diğer intihar eylemcisinin ise Azadi kavşağında kendini patlatmaya hazırlanırken güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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