0553 313 94 23

Afganistan'ın barış görüşmeleri

Ülkede barışın sağlanması için bazı Afgan siyasetçiler ile Taliban temsilcilerinin Moskova'da bir araya geldiği toplantı sona erdi- Toplantının ardından yayımlanan ortak bildiriden:- "Afgan toplumu arası istişarelerin sürdürülmesi, ABD ile Taliban arasındaki müzakerelere destek sağlanması ve diğer ülkelerin Afganistan'a müdahale etmemesi gerektiği konusunda mutabakat sağlandı"

06 Şubat 2019 Çarşamba 22:46
Afganistan'ın barış görüşmeleri

MOSKOVA (AA) - Afgan siyasetçiler ile Taliban temsilcileri arasında Moskova'da yapılan toplantı sonrası yayımlanan bildiride, Taliban liderlerinin uluslararası kara listelerden çıkarılmasının gerekli olduğu ifade edildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Afganistan'da barış sağlanmasına yönelik düzenlenen iki günlük toplantı sonunda Afgan siyasetçiler ile Taliban temsilcileri tarafından bir bildiri yayımlandı.

Ülkede sürdürülebilir bir barışın sağlanması için taraflara çağrıda bulunulan bildiride, "Afgan toplumu arası istişarelerin sürdürülmesi, ABD ile Taliban arasındaki müzakerelere destek sağlanması ve diğer ülkelerin Afganistan'a müdahale etmemesi gerektiği konusunda mutabakat sağlandı." ifadesine yer verildi.

Ülkedeki barış sürecine uluslararası toplumun da destek vermesine işaret edilen bildiride, "Katılımcılar, Afganistan'da barış görüşmelerinde ilerleme sağlanması için Taliban liderlerinin Birleşmiş Milletler'e ait kara listelerden çıkarılmasının ve Katar'da resmi bir siyasi büro açmanın gerekli olduğunu düşünüyor." ifadeleri kullanıldı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Afganistan Cumhurbaşkanı eski güvenlik danışmanı ve cumhurbaşkanı adayı Hanif Atmar, Afganistan'da uzlaşmaya yönelik müzakerelerin, hükümetin katılımıyla kapsayıcı olması gerektiğinin altını çizdi.

Taliban'ın DEAŞ'la mücadeleye yönelik mücadelesine de değinen Atmar, "Taliban DEAŞ'la mücadele etme konusunda ilgisini dile getirdi." dedi.

Taliban heyetinin temsilcisi Şer Muhammed Abbas Stanikzai ise ABD'li birliklerin Afganistan'dan çekilmesine yönelik bir takvim belirlenmediğine işaret ederek, "Bu konuda henüz bir anlaşma sağlanmadı ve istişareler devam edecek. Bu konuda konuşmak için henüz erken. Amerikalı birliklerin en kısa süre içerisinde çekilmeleri konusunda ısrar ediyoruz." şeklinde konuştu.

Rusya'daki Afgan Diaspora Merkezinin organize ettiği, Afganistan'daki savaşın sona erdirilmesi için Moskova'da gerçekleştirilen toplantı yarın da devam edecek. Bazı Afgan siyasetçiler ile Taliban temsilcilerinin katıldığı toplantıya Afganistan hükümet temsilcileri katılmıyor.

Görüşmelerin bir sonraki turunun Katar'da yapılması planlanıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 22:46
  1. Afganistan
  2. Rusya
  3. Taliban

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Troya Başkentlilerle 4'üncü kez buluştu
    1. Troya Başkentlilerle 4'üncü kez buluştu
    2. Ruhani'den 'ABD' çıkışı! "Kabul etmeye..
    3. Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
    4. Afganistan'ın barış görüşmeleri
    5. Trump, Dünya Bankası başkan adayını..
    6. Kupada kükreyen aslan, yarı final..
    7. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    8. İsrail tatbikat bahanesiyle Filistinli..
    9. Trump Dünya Bankası Başkanlığına David..
    10. ABD emri verdi: Askerleri geri çekin!
    11. Sri Lanka Milli Günü resepsiyonu
    12. Milyonları etkiledi! Dünyaya uyarı geldi
    13. Son 4 yıl sıcaklık rekoru kırdı
    14. Mısır'da 16 İhvan mensubu müebbet..
    15. Hasan Ruhani'den Amerika'ya tövbe..
    16. Müslüman ülkede okullarda skandal..
    17. UEFA ile ECA arasında yeni mutabakat..
    18. Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu..
    19. Barcelona Real Madrid (El Clasico)..
    20. 3'ü hariç tüm iller için..
    Perinçek'i fena sattı! Yaşar Okuyan CHP'ye geçti
    Perinçek'i fena sattı! Yaşar Okuyan CHP'ye geçti
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Müjdat Gezen mahkemede de rahat durmadı!
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Putin kesin talimat verdi: Karşılık verin
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin röportajı ortaya çıktı!
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil
    AK Parti adayından İdris Naim'e net mesaj: Ordu Ordu'dan yönetilecek Pensilvanya'dan değil

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Büyükşehir seçim anketi Son yerel seçim 2019 anket sonuçları
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi
    Guaido'dan orduya çağrı: O an geldi