Afganistan’ı sel vurdu: 5 ölü
Afganistan’da meydana gelen sel felaketi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de suların ortasında mahsur kaldığı öğrenildi.16 Nisan 2019 Salı 16:02
Afganistan’da meydana gelen sel felaketi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de suların ortasında mahsur kaldığı öğrenildi.
Afganistan’ın Herat kentinde meydana gelen sel felaketi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi ise suların ortasında mahsur kaldı. Yerel makamlardan yapılan açıklamada felaket sonucu 300 evcil hayvanın telef olduğu ve sahadaki kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.
Doğal Afetlere Karşı Mücadele Kurumu ise geçtiğimiz hafta 13 kentte yaşanan sel felaketinde 108 kişinin öldüğünü, 3 bin 500 evin yıkıldığını ve bine yakın evin ise hasar gördüğünü duyurdu.
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